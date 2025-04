'Ensecadeira' para conter vazamento no Lago Igapó II é concluída em Londrina

A Secretaria de Obras de Londrina concluiu, na tarde desta sexta-feira (28), a construção da estrutura principal da “ensecadeira” em torno do vertedouro do Igapó II, por onde o vazamento de água se intensificou no último fim de semana. Com a finalização dessa primeira etapa dos trabalhos, o nível do lago voltou a subir e hoje estava apenas 20 centímetros abaixo de seu nível médio.





O secretário municipal de Obras e Pavimentação, Otávio Gomes, celebrou o resultado do trabalho realizado pelas equipes da pasta e informou que, durante o fim de semana, os técnicos da Secretaria vão monitorar como a estrutura se comporta em relação ao fundo do Igapó II.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Depois de uma longa semana de trabalhos, nós temos o lago com apenas 20 centímetros abaixo do nível normal. Os trabalhos que nós desenvolvemos aqui, com a ensecadeira, foram bastante efetivos e estamos acompanhando o comportamento da estrutura, porque o solo aqui embaixo do Igapó é bastante macio, então ele pode ‘trabalhar’ um pouquinho até que essa ensecadeira esteja 100% estabilizada e, aí sim, a gente possa iniciar os trabalhos de manutenção dessa tubulação que aqui está”, afirmou Gomes.





O secretário explicou ainda que a ensecadeira funciona como uma barragem natural, feita de rachões (pedras grandes) e moledo (pedras menores misturadas a terra), e que, nesse caso, também foi coberta por uma lona plástica para reduzir a entrada de água na estrutura.





No total, de acordo com a SMOP, foram mais de 50 caminhões de rachões e cerca de 20 de moledo para a construção da ensecadeira, necessária para que os técnicos da pasta possam trabalhar na recuperação da comporta rompida.