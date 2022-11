Entidades repudiam boicote a empresas por oposição a Bolsonaro

A escalada da radicalização política se intensificou no comércio da região de Londrina neste final de semana, quando uma lista de supostos apoiadores do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi compartilhada por bolsonaristas em grupos de mensagens do WhatsApp e pelas redes sociais.





O objetivo é boicotar os “petistas”, de acordo com a postagem. Na cidade vizinha de Cambé, também houve compartilhamento de uma “lista atualizada” nesta segunda-feira (7), seguida da convocação: “Vamos boicotar. Saiam desse pessoal.”

As associações comerciais de Londrina e Cambé repudiaram o movimento, que pode até ser configurado como criminoso, segundo juristas.





Um empresário ouvido pela FOLHA confirmou que recebeu a lista e viu o nome do estabelecimento dele entre os alvos dos bolsonaristas insatisfeitos com a derrota nas urnas da candidatura à reeleição do atual presidente.

"É triste, pois é importante um ajudar o outro para fortalecimento do comércio. A gente fica muito chateado até porque a cidade teve cerca de 70% de votos no Bolsonaro. Então, acho impossível não ter nenhum reflexo. De alguma forma, nós vamos sentir”, lamentou o empresário que pediu para não ser identificado.





O responsável por compartilhar a mensagem em um grupo foi identificado, e o advogado do estabelecimento, acionado pelo proprietário para analisar as consequências jurídicas.





“O advogado já sinalizou que pode ser enquadrado como crime e como existem vários casos semelhantes pelo País, estamos procurando qual o caminho”, adiantou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.