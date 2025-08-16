Escola municipal de Londrina é a primeira do Paraná a receber projeto-piloto de IA

A Escola Municipal Maestro Roberto Panico, na zona leste de Londrina, será a primeira no estado a receber o projeto “IA na Escola”. A iniciativa é promovida graças a uma parceria entre a Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e a Cogna Educação, grupo mantenedor da Unopar (Universidade Norte do Paraná) e da Somos Educação. Com isso, professores e alunos da escola terão acesso gratuito à plataforma de educação digital Plurall, que reúne recursos pedagógicos, materiais didáticos digitais e relatórios de desempenho, tudo com acesso on-line.





O lançamento da parceria foi realizado na tarde desta sexta-feira (15), em solenidade com a presença da secretária municipal de Educação, Vânia Costa, a diretora da escola, Thatiane Verni Lopes de Araújo, o secretário estadual da Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani, e a reitora da Unopar, Flávia Frutos.

No evento, foi assinado simbolicamente o termo de parceria para uso da IA na Educação Básica, sem ônus ao município, com duração inicial de um ano. E, ainda, apresentados os novos equipamentos para extensão do Programa Wash, de iniciação científica.





As turmas do 5º ano dessa escola já participam de projetos com IA, pesquisando os impactos da Inteligência Artificial na educação e propondo soluções. Representando todos os colegas, os dois estudantes e pesquisadores Lucas Sabino Marques e Heloísa Pieroli Martines, ambos do 5º ano, comemoraram as conquistas. “Agradeço a todos que confiaram na escola para termos uma tecnologia ilimitada. É uma honra ter vocês aqui, e é uma honra também uma escola municipal ser reconhecida com uma inteligência”, disse Heloísa.

“A IA é uma professora secundária, que vai ajudar a professora e os alunos. Também sabemos que ela nunca vai ficar no lugar dos professores e que IA não tem coração e sim configuração”, acrescentou o aluno Lucas.





De acordo com a diretora Thatiane Verni Lopes de Araújo, essa parceria não onerosa entre a Prefeitura de Londrina e o Cogna Educação vai permitir acesso ilimitado à plataforma com uso de IA. “Essa inteligência artificial vai colaborar com o processo de ensino e aprendizagem dos nossos alunos, favorecer a aprendizagem, otimizar o tempo do docente na preparação e na correção e, sem sombra de dúvidas, acompanhar todo o desenvolvimento pedagógico, com dados que nos permitirão monitorar e nos certificar de que o processo de ensino-aprendizagem está acontecendo aqui na escola”, explicou.

Os professores já receberam uma formação para aprenderem a utilizar a Plataforma Plurall, e a expectativa é que os alunos tenham acesso no mês de setembro. “Todos os alunos vão ter acesso ao material, do 1° ao 5° ano. A Educação Infantil, nesse primeiro momento, vai ter acesso à literatura, mas a plataforma em si é liberada para toda a escola e todos os docentes”, acrescentou Araújo.





A parceria entre o município e a Cogna foi intermediada pelo secretário estadual da Inovação e IA, Alex Canziani, que sugeriu a Escola Municipal Maestro Roberto Panico para receber o projeto-piloto. “O Cogna é o maior grupo de educação do Brasil, e eles têm uma série de soluções que atendem, principalmente, as escolas privadas. Estivemos com a direção da instituição dizendo ‘que tal se nós pegássemos uma escola municipal e pudéssemos fazer um exemplo para o Paraná e para o Brasil da utilização da inteligência artificial na educação?’, e eles aceitaram esse desafio. Quando perguntaram qual seria a escola, falei exatamente a Panico, que é a escola mais inovadora que temos em Londrina e uma referência para todos. E hoje, para nossa alegria, estamos sacramentando essa parceria. A secretária municipal Vânia Costa gostou muito dessa oportunidade, assim como o prefeito Tiago Amaral. É a possibilidade de trazermos a IA e mostrar o que ela pode fazer pelo aprendizado das nossas crianças, como podemos melhorar a educação, o Paraná e, muito especialmente, Londrina ser cada vez mais referência”, ressaltou.

Durante o evento, a secretária municipal de Educação, Vânia Costa, explicou para os alunos que acompanhavam a solenidade que todos os representantes ali estavam formam um grupo de pessoas que têm o mesmo objetivo: trazer oportunidades de aprendizagem e de futuro para os estudantes. “Aos pais dessa comunidade e para todos que estão aqui, saibam que tudo isso que está acontecendo tem um nome, gestão. E gestão é a diretora com sua equipe, que transforma sonhos em realidade. Se o gestor não estiver à frente, se não tiver amor pelo que faz, e sonhar, nada disso estaria acontecendo. E essa celebração é um momento muito especial”, disse.





Representando o grupo Cogna Educação, que agrega a Unopar, a SOMOS Educação e a Saber Educação, a reitora Flávia Frutos reforçou que o projeto “IA na Escola” é uma parceria muito bem-vinda e inédita no Paraná. “Temos um orgulho enorme de viabilizar para a escola pública um produto que já é disponibilizado na rede privada, será uma grande oportunidade para essas crianças. Queremos realmente entender como a IA pode beneficiar esses alunos que são tão criativo e são tão desenvolvidos. A Panico é uma escola diferenciada, sabemos que ela traz a tecnologia para seus alunos há muitos anos, então é o espaço oportuno para receber esse projeto”, frisou.

WASH

Sobre os equipamentos entregues pelo Programa Wash, sigla para Workshop Aficionados em Software e Hardware, a diretora Thatiane Verni Lopes de Araújo contou que eles vão viabilizar a expansão do projeto dentro da escola. “Recebemos equipamentos de última geração que vão possibilitar aos nossos alunos ter contato com atividades externas e também desenvolver produtos inovadores”, citou.

Os equipamentos incluem uma fresadora, máquina para criar peças e moldes em diferentes materiais, como polímero, MDF, acrílico e outros; máquina de corte a laser; caneta 3D de filamentos, para criação manual de itens diversos; plotter, uma impressora para desenhos em grande escala; impressora 3D, que também utiliza filamentos para criar objetos, articulados ou não; multímetro, ferramenta para medir tensão, corrente e resistência elétrica; serra manual elétrica; e um carregador de bateria.





A solenidade desta sexta-feira (15) contou ainda com a participação de representantes do Somos Educação, Cogna Educação, Saber Educação, e o vereador Chavão.

