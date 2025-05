Escola Municipal de Londrina terá exibição de vídeo-documentário sobre primeiros Jogos Indígenas

O vídeo-documentário sobre os primeiros Jogos Indígenas promovidos em Londrina ocorrerá nesta sexta-feira (9) na Escola Municipal Professor Doutor Carlos da Costa Branco, localizada na Avenida Paris, 515, Jardim Piza. A apresentação começa às 8h30, para cerca de 170 alunos do 4° e 5° ano.





A atividade é uma iniciativa do projeto Expressões e Diálogos Interculturais: Cultura Indígena Kaingang e Guarani, que conta com patrocínio da Prefeitura de Londrina, através do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura).

Línguas Kaingang e Guarani





Com cerca de 31 minutos, o documentário utiliza as línguas Kaingang e Guarani, e tem legendas em português. O filme narra a primeira edição dos Jogos Indígenas de Londrina, realizados em 2023. A competição contou com dez modalidades, disputadas por atletas das etnias Kaingang e Guarani.

Apresentação de dança





Além do vídeo-documentário, cerca de 500 alunos, do P5 ao 5° ano, terão a oportunidade de prestigiar uma apresentação de dança do grupo Vãnh-Gá.





Segundo a professora e organizadora do projeto, Márcia Rejaine Piotto, o objetivo dessa atividade é ampliar o conhecimento das crianças sobre outras culturas e reforçar como grande parte da cultura indígena está presente no nosso cotidiano.

“Ao conhecerem a cultura indígena, os não indígenas respeitarão e compreenderão que muito da culinária indígena e seus esportes foram preservados em nossa cultura. Temos ainda a influência no nome de cidades e o vocabulário presente em nossa língua portuguesa”, destacou Piotto.





Anteriormente, a escola já havia feito uma integração com a cultura indígena. No mês de abril, foram realizadas atividades e oficinas como parte da semana dos povos originários, como pinturas com corantes naturais, grafismo e leitura de autores indígenas.

Na manhã dessa quinta-feira (08), o projeto também realizou uma apresentação no Centro Cultural Lupércio Luppi, na região norte, para os alunos da Escola Municipal Professor Moacyr Teixeira. E para sábado (10), está prevista uma performance no Wãre – Centro Cultural Kaingang, no período da tarde.





Novas apresentações estão sendo planejadas para junho, com datas a definir.





