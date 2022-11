Escola pública bilíngue de Ibiporã é premiada em concurso de Educação

A primeira escola pública bilíngue do Paraná, em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), que contou com a colaboração de professores e estudantes da Pós-graduação da UEL (Universidade Estadual de Londrina) para o desenvolvimento e implementação do plano pedagógico, foi o projeto vencedor do 2° Concurso de Inovação e Boas Práticas do Encontro da Undime-PR (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação).





O evento, considerado um dos maiores na área educacional, foi realizado em Foz do Iguaçu (Oeste) neste mês de novembro. Durante a premiação, cada município apresentou suas práticas inovadoras. A proposta vencedora foi escolhida por meio de votação de todos os participantes.

Publicidade

Publicidade





A proposta de ensino bilíngue foi colocada em prática neste ano no Complexo Educacional Municipal Professora Ivanildes Gonçalves, no jardim Santa Paula.





O ensino bilíngue engloba as crianças desde o berçário e vai até 1º ano do fundamental e pelo menos 30% das aulas são ministradas em inglês.





"A escola bilíngue é um método pedagógico de inclusão de língua estrangeira. Optamos pela língua inglesa, que é a mais usada no mundo e a cidade tem um perfil histórico, já que temos na rede a disciplina de inglês desde 2009", explicou o secretário municipal de Educação de Ibiporã, Antonio Prata Neto.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.