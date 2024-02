Escolas municipais de Londrina retornam às aulas à espera dos inspetores

O Rafael Henrique Mendes, 7, não via a hora de voltar à escola. ''Estava com vontade de vir estudar. Estava com saudades das professoras'', contou o aluno do 3º ano do ensino fundamental da escola municipal Anita Garibaldi, no jardim Espanha, zona leste de Londrina. Outro motivo de ansiedade era rever o amigo Pedro Santos, 8. Os dois se encontraram logo na entrada. ''É muito bom vir para a escola, poder aprender e conviver com os amigos'', destacou Pedro.





Os dois garotos fazem parte dos cerca de 46 mil alunos da rede municipal que retornaram às aulas nesta segunda-feira (5) em 121 unidades escolares, incluindo as filantrópicas. Os pais também estavam animados com os filhos retomando à rotina. ''É importante as crianças estarem na escola, ocupando a cabeça, aprendendo. Sem estudo não somos nada'', frisou a pensionista Cleonice Leme, que a partir de agora, diariamente, vai levar e buscar o bisneto Rafael, 7.

Apesar dos estudantes já estarem nas escolas e creches, a presença dos inspetores, medida de segurança anunciada pela prefeitura no ano passado, só deve começar em 22 de fevereiro. Serão 242 profissionais que estarão nos locais durante todo o horário de funcionamento. O custo será de R$ 12,2 milhões num contrato de anos.





''Assinamos o contrato, finalizamos o processo de licitação no começo de janeiro e a empresa está terminando o exame (admissional) para que essas pessoas iniciem o trabalho. No dia 15 estes trabalhadores estarão conosco numa formação sobre escola, em que vamos explicar o dia a dia da escola, como será a função deles'', projetou Maria Tereza Paschoal de Moraes, secretária municipal de Educação.





Entre os principais trabalhos dos inspetores está o controle de acesso das pessoas às unidades. ''Vão abrir e fechar portão, receber fornecedor, entregador, visitantes, a pessoa que procura a escola para fazer uma matrícula. Depois, com o portão fechado, vai ficar pela escola, andar bastante, cuidar de todo o espaço. Porque o professor está na sala de aula, o diretor está sempre com muitas demandas, então, é mais uma pessoa para cuidar'', elencou.







