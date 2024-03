Escolas públicas e privadas já podem agendar visitas à ExpoLondrina 2024

Com diversas atividades, programação do Mês da Mulher é lançada em Londrina

O presidente da SRP, Marcelo Janene El-Kadre, afirma que mostrar a grandeza e importância do agronegócio para os jovens desde cedo é um dos objetivos da entidade e, por isso, vem incentivando essa interação através de projetos como a "Trilha Rural – conhecendo a SRP" , que recebe escolas no Parque ao longo de todo o ano.





“É uma grande satisfação para a entidade oportunizar às crianças e adolescentes uma experiência de aprendizado com o ambiente agro. Na Expo, o roteiro passa pelos animais, pelo Museu da SRP, pela Via Rural Smart Farm, pelo Pavilhão Smart Agro e pelos estandes com atrações especiais. É uma vivência muito completa que, com certeza, os alunos não vão se esquecer”, destaca El-Kadre.

As escolas interessadas devem entrar em contato com a entidade até o dia 31 de março pelo e-mail [email protected].





No e-mail de agendamento, é necessário informar o nome completo da instituição, dia de preferência, período com horário previsto para a chegada, número de alunos e acompanhantes e o contato de telefone e e-mail de um responsável.





Só na edição de 2023, a ExpoLondrina recebeu a visita de 254 escolas públicas e particulares, somando 17.942 estudantes.