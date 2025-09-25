Escritor de Londrina é semifinalista do Prêmio Jabuti 2025

O escritor e jornalista londrinense André Simões é semifinalista do prêmio Jabuti 2025 com o livro "Chico Buarque em 80 Canções" (Editora 34). Ele concorre no Eixo Não Ficção/ Arte com outros nove autores. A lista de semifinalistas ao prêmio Jabuti foi divulgada nesta quinta-feira (25) pela CBL (Câmara Brasileira do Livro).
Em entrevista à FOLHA em 17 de agosto de 2024, Simões fala que seu objetivo era homenagear Chico Buarque nos seus 80 anos e complementa: "Embora muito já se tenha escrito sobre a obra dele, achei que conseguiria contribuir com análises originais, usando ferramentas específicas para tratar da canção popular."
Na obra, ele analisa analisa 80 canções do compositor, do primeiro disco, “Pedro Pedreiro” de 1965, até ao mais recente single, “Que Tal um Samba” de 2022. Uma análise que envolve letra, música, contexto histórico, características de composição, recursos literários, contexto cultural, arranjos, gravação, interpretação e muito mais.
Pesquisador de canção popular brasileira, André Simões é autor de “Francis Hime: Ensaio e Entrevista”, “23 Minutos Contados no Relógio” e “A Arte de Tomar um Café”.
OS SEMIFINALISTAS
Concorrem à 67ª edição do Jabuti obras publicadas em primeira edição entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2024, com ficha catalográfica e ISBN emitidos no Brasil no mesmo período.
No dia 7 de outubro, às 12h, serão revelados os cinco finalistas de cada categoria que seguem na disputa.
Com um total de 4.530 obras inscritas, a edição de 2025 traz como destaque a categoria especial Fomento à Leitura – Rio Capital Mundial do Livro, dedicada a projetos realizados na cidade do Rio de Janeiro. A cerimônia será transmitida ao vivo para todo o Brasil pelo canal da CBL no YouTube.
Os vencedores das 23 categorias, distribuídas nos quatro eixos Literatura, Não Ficção, Produção Editorial e Inovação, além do Livro do Ano, serão conhecidos na cerimônia de entrega marcada para 27 de outubro de 2025, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em um evento exclusivo para convidados.
Confira a lista completa dos semifinalistas de todas as categroias no site da CBL
* Com agências de notícias.
