Escritor londrinense disputa eleição por vaga na Academia Brasileira de Letras

Londrina pode ter ainda este ano um imortal na ABL (Academia Brasileira de Letras). O escritor londrinense Eduardo Luiz Baccarin-Costa está concorrendo à Cadeira 27, que era ocupada pelo poeta Antonio Cícero, que morreu no último 23 outubro. Baccarin-Costa afirma que se inscreveu para participar da eleição à vaga inicialmente para conhecer como é o processo. “Fui atrás das informações. Enviei mensagens para o site da ABL e também para o presidente da Academia, Merval Pereira, mas não obtive resposta de imediato”, comenta.





Depois de três dias de ter enviado o e-mail, Baccarin-Costa diz que Pereira respondeu com as orientações, quando faltavam poucos dias para o encerramento das inscrições para o processo seletivo. Segundo o candidato londrinense, para participar da seleção é preciso ser brasileiro, ter livro publicado, e principalmente, que seja uma obra de valor cultural.

Para a inscrição, o escritor londrinense teve que enviar uma carta de apresentação para o presidente da ABL, na qual o candidato deve declarar suas intenções, demonstrar a produção literária, além de enviar um currículo documentado, currículo lattes e o portfólio com as obras publicadas. “Eu fui um dos últimos a me inscrever! Enviei o material no dia 5 de novembro, e o prazo terminava no dia 7 de novembro. Foi tudo muito corrido, mas bem encaixadinho”, comenta.





Segundo o escritor, a documentação o habilitou a participar do processo seletivo e ele acabou sendo escolhido para participar da eleição que irá escolher o novo imortal da ABL, em uma disputa com outros 14 escritores que se candidataram à vaga. “Sei que minhas chances são remotas. Pois já existem os favoritos, como os escritores Edgard Telles Ribeiro e o Tom Farias. Mas um acadêmico da ABL já me enviou uma mensagem pelo Instagram pedindo os PDFs de meus livros. É a oportunidade de um voto”, comenta. Baccarin-Costa acredita que, de qualquer forma, essa participação já coloca a literatura londrinense e paranaense no foco, e abre caminhos para outros escritores.

Baccarin-Costa é, além de escritor, professor há 34 anos, e dá aulas de Língua Portuguesa, de Produção Textual e de Literatura na rede pública estadual. Fez doutorado em Estudos Literários na Universidade Estadual de Londrina (UEL), é titular na cadeira de literatura no Conselho de Política Cultural de Londrina. Também faz parte da Academia de Letras, Ciências e Artes de Londrina, onde ocupa a cadeira 39. Desde ano passado ele desenvolve o projeto Casulo Criativo, com alunos da rede pública, para a formação de novos leitores.

O escritor londrinense tem 16 livros publicados, sendo 15 no Brasil e um na Argentina. E segundo ele, no próximo 14 de dezembro irá lançar o 17º livro, intitulado “O Gringo do Bom Jesus”. Ao longo de sua carreira de escritor, que começou em 1980, Baccarin-Costa já recebeu cinco prêmios literários no Paraná.





Veja abaixo a relação dos outros escritores que disputam a cadeira 27 da ABL:

- Uelinton Farias Alves (Tom Farias)

- Edgard Telles Ribeiro

- João Calazans Filho

- Chislene de Carvalho

- Jose Efigênio Eloi Moura

- Carlos Cardoso

- Sonia Netto Salomão

- Martinho Ramalho de Melo

- J. M. Monteirás

- Alda de Miranda

- Ruy da Penha Lobo

- Lucas Pereira da Silva

- Antonio Porfirio de Matos Neto

- Remilson Soares Candeia