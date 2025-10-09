Escritório Esportivo da UEL abre inscrições para treinamentos gratuitos em três modalidades

A equipe do Projeto de Extensão Escritório de Assuntos Esportivos (EAE) está com vagas abertas para interessados em iniciar prática e treinamento nas modalidades olímpicas Tiro com Arco, Rugby e Mountain Bike, no Centro de Educação Física (CEFE) da UEL. As atividades são monitoradas por estudantes do curso, com supervisão do professor Luís Alberto Garcia Freitas, coordenador do EAE.





Os treinamentos são realizados às terças e quintas-feiras, a partir das 14 horas, para turmas de crianças a partir de oito anos de idade. E a partir das 16 horas para turmas adultas. As atividades também são realizadas aos finais de semana, nos períodos da manhã e da tarde. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste endereço.





O EAE foi criado em 2014 com o objetivo de oferecer assessoria esportiva, com ações direcionadas inicialmente a prestadores de serviços de Londrina e Região. Segundo o coordenador do Escritório, as três modalidades foram escolhidas a partir da manifestação dos cerca de 15 acadêmicos de Educação Física que integram o projeto, além do interesse da comunidade externa.





O espaço para as atividades foi organizado ao lado da Pista de Atletismo do CEFE, onde foi construído um campo de Rugby, com dimensões oficiais, além de um estande para treinamento em Tiro com Arco. A pista de Montain Bike está em fase final de construção, com quase 4 km de extensão, um percurso fora do asfalto, em terreno natural acidentado e com obstáculos de pedras, raízes, troncos, rampas, saltos, subidas e descidas íngremes.





Além de atender a comunidade externa, o EAE pretende realizar um trabalho com as 17 Atléticas da UEL. Representantes de pelo menos seis delas já foram conhecer a estrutura disponibilizada para os treinamentos. O professor Luís Alberto explica que as três modalidades oferecidas apresentam características diferentes e exigem habilidades distintas. O Tiro com arco é um esporte que treina precisão e concentração, enquanto o Mountain Bike fortalece todo o corpo, com maior intensidade para a musculatura inferior, como quadríceps, panturrilhas e glúteos. Já o Rugby exige força e potência nas pernas, tronco e braços; agilidade, flexibilidade e resistência cardiovascular para as corridas e manobras.




