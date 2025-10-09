Pesquisar

Esporte para todos

Escritório Esportivo da UEL abre inscrições para treinamentos gratuitos em três modalidades

Redação Bonde com Agência UEL
09 out 2025 às 17:21

Fotos: Pedro Livoratti
A equipe do Projeto de Extensão Escritório de Assuntos Esportivos (EAE) está com vagas abertas para interessados em iniciar prática e treinamento nas modalidades olímpicas Tiro com Arco, Rugby e Mountain Bike, no Centro de Educação Física (CEFE) da UEL. As atividades são monitoradas por estudantes do curso, com supervisão do professor Luís Alberto Garcia Freitas, coordenador do EAE.


Os treinamentos são realizados às terças e quintas-feiras, a partir das 14 horas, para turmas de crianças a partir de oito anos de idade. E a partir das 16 horas para turmas adultas. As atividades também são realizadas aos finais de semana, nos períodos da manhã e da tarde. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste endereço.


O EAE foi criado em 2014 com o objetivo de oferecer assessoria esportiva, com ações direcionadas inicialmente a prestadores de serviços de Londrina e Região. Segundo o coordenador do Escritório, as três modalidades foram escolhidas a partir da manifestação dos cerca de 15 acadêmicos de Educação Física que integram o projeto, além do interesse da comunidade externa.


O espaço para as atividades foi organizado ao lado da Pista de Atletismo do CEFE, onde foi construído um campo de Rugby, com dimensões oficiais, além de um estande para treinamento em Tiro com Arco. A pista de Montain Bike está em fase final de construção, com quase 4 km de extensão, um percurso fora do asfalto, em terreno natural acidentado e com obstáculos de pedras, raízes, troncos, rampas, saltos, subidas e descidas íngremes.


Além de atender a comunidade externa, o EAE pretende realizar um trabalho com as 17 Atléticas da UEL. Representantes de pelo menos seis delas já foram conhecer a estrutura disponibilizada para os treinamentos. O professor Luís Alberto explica que as três modalidades oferecidas apresentam características diferentes e exigem habilidades distintas. O Tiro com arco é um esporte que treina precisão e concentração, enquanto o Mountain Bike fortalece todo o corpo, com maior intensidade para a musculatura inferior, como quadríceps, panturrilhas e glúteos. Já o Rugby exige força e potência nas pernas, tronco e braços; agilidade, flexibilidade e resistência cardiovascular para as corridas e manobras.


Professor Luís Aberto, Angela e o técnico Fernando Alexandre, no estande de Tiro com Arco, do CEFE


Treinamento avançado

Além de oferecer as atividades para os interessados, o EAE está trabalhando com duas atletas avançadas de Tiro com Arco. Angela Manami Tuda, 18 anos, compôs o time paranaense nos Jogos da Juventude 2024, e seu nome aparece nas listas da Confederação Brasileira de Tiro com Arco (CBTArco), na categoria Recurvo Feminino Sub-21.

Desde o início do ano ela está realizando o treinamento no estande do CEFE, supervisionada pelo técnico Fernando Alexandre, da Confederação Brasileira de Tiro com Arco.

Os treinamentos de Angela ocorrem às terças, quintas e aos finais de semana, quando ela chega a fazer mais de 120 lançamentos. O treinamento com arco é intercalado com sessões de musculação devidamente acompanhadas pela equipe da EAE. O desafio é preparar a atleta para as competições que definirão a delegação que participará dos Jogos Olímpicos 2028, nos EUA. Arqueiros que competem em Olimpíadas têm de acertar um alvo a 70 metros de distância, com pontuação baseada em sets. O alvo tem 1,22 metro de diâmetro, e cada atleta participa com uma sessão com 72 lançamentos.

Fotos: Pedro Livoratti

Outra atleta que está treinando no CEFE é a estudante de Pedagogia da UEL, Rebeca de Oliveira Santos, de 21 anos. Ela tem visão monocular (30%) e compete na modalidade paralímpica, utilizando uma tapa para fazer os lançamentos. Com orientação do técnico Fernando Alexandre, ela utiliza um estabilizador, regula pernas e ombros, posicionando-se frente ao alvo. O lançamento é feito sem que a paratleta utilize a visão para controlar a pontaria.


Segundo o técnico, Rebeca tem tido um desempenho excelente. Ela praticou Tiro com Arco dos 12 aos 14 anos e depois se afastou dos treinamentos e competições. Esse ano ela retornou ao estande, realizando o preparo todas as terças e quintas-feiras à tarde, no CEFE.

Treinamento UEL Esporte olimpíadas Crianças e adolescentes
