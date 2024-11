Espetáculo 'Arte Total' será promovido nesta sexta em Londrina

A 2ª edição do ''Arte Total'', evento que une espetáculos de música, dança e teatro, irá ocorrer nesta sexta-feira (22), às 20h, no Teatro AML (Associação Médica de Londrina), Rua Maestro Egídio Camargo do Amaral, 130, centro histórico de Londrina. O evento tem como objetivo contemplar a produção artística dos artistas londrinenses. Confira a programação completa abaixo.





Os ingressos estão sendo vendidos pelo Whatsapp (43) 99942-0871 ou pelo inbox do @artetotal.londrina no Instagram. O valor dos ingressos custas R$ 60 inteira, R$ 30 meia-entrada e R$ 35 meia entrada social (1kg de alimento não perecível para doação).

Adaptando o conceito romântico de conjugar música, teatro e dança em um único ambiente e aliando-o a ideia da antropofagia brasileira da semana de Arte Moderna de 1922, a AML Cultural apresenta em seu teatro o “Arte Total”. Evento que tem o intuito de valorizar a arte produzida na cidade, fortalecer e unificar ainda mais a cena artística londrinense em suas diversas manifestações, mostrando que a arte de fato pode unir as pessoas, ser total e sem fronteiras.





PROGRAMAÇÃO DOS ESPETÁCULOS

SOUZA APRESENTA O ÁLBUM “CAI DE PONTA”





Dono de uma voz marcante e de uma composição potente, o londrinense Souza lançou nesse mês de Novembro o single que dá nome ao seu próximo álbum "Cai de Ponta", com influências do blues, folk rock, R&B, lo-fi, MPB e de artistas como Gary Clark Jr, Liniker, Dani Black e Rubel. O mood do single mistura o sex appeal do blues com uma gaita virtuosa e beats modernos presentes nos primeiros segundos. As guitarras distorcidas e a voz de Souza criam uma atmosfera pulsante e envolvente do início ao fim. "Cai de Ponta" convida o ouvinte a encarar seus medos e a seguir em frente, mesmo diante das incertezas.

Neste show exclusivo no anfiteatro da AML Cultural, Souza irá apresentar o seu novo álbum "Cai de Ponta" na íntegra e pela primeira vez, em um formato exclusivo e intimista especialmente para o público desta segunda edição do Arte Total.





Duração: 40 minutos

Gênero: Música - folk, neo MPB





Equipe:

Gabriel Souza: Composições, voz, violões, guitarra e gaitas.

Pedro Mello: Produção musical, beats, synths e contra-baixo.

Roberto Moreira: Iluminação





VANESSA RIGA APRESENTA: FOI BETHÂNIA QUEM ME ENSINOU A TRANSBORDAR

Sinopse:





Maria Bethânia nos ensina a valorizar o sentimento, independentemente de como ele será expressado, ressaltando a urgência de nunca deixá-lo de lado. Com a trilha sonora marcada pela presença poderosa da cantora, a bailarina-intérprete percorre uma trajetória que reflete alguns de seus sentimentos mais intensos e pulsantes. A expressividade em cena ecoa suas inquietações e revela o impacto transformador que a dança tem em sua vida: uma conexão profunda entre sentir e expressar por meio do corpo. Mesmo quando as palavras faltam, seu corpo transborda, manifestando, até a última gota, a essência do sentir.





Duração: 7 minutos

Gênero: Dança





Equipe:

Vanessa Riga: bailarina-intérprete

Tayliz Ferreira: sonoplasta e coreógrafa





DEPOIS QUE SEU PAI SE FOI…





Sinopse:





Peça em um ato escrita na década de 90 por Julio Emílio Braz, onde quatro membros de uma família estão reunidos novamente após a morte do pai, portador do vírus HIV, vítima de AIDS. Na época que foi escrita, o tratamento ainda era muito precário, com coquetéis de medicamentos que agiam muito forte no organismo e com eficiência ainda em evolução. Aborda os pré-conceitos que ainda permeiam nossa sociedade e tem o perdão como tema central dessa reconciliação familiar emocionante.





A peça tem apoio do CTA - Centro de Testagem e Aconselhamento de Londrina. Local onde são disponibilizados todos os testes para ISTs, assim como tratamento e acompanhamento gratuito para a população.





Peça de teatro - Drama

Duração: 40 minutos

Gênero: Peça de teatro - Drama





Equipe:

Silvio Ribeiro: direção

Herbert Blaese: produção





Elenco:

Ana Cavalheiro

Davi Quadros

Herbert Blaese

Nathalia Rotta