Espetáculo 'O Lago dos Cisnes' lota o Ouro Verde e terá apresentação no Igapó

Os 30 anos da Escola Municipal de Dança de Londrina estão sendo marcados pela apresentação de um clássico: o balé "O Lago dos Cisnes", com música de Tchaikovsky, estreou na quinta-feira (30) com o Teatro Ouro Verde lotado, o que tem se repetido em todas as sessões, com poltronas ocupadas na plateia e no mezanino.







Neste domingo (03) acontece a última sessão no teatro, com fila de espera antes da apresentação às 20h já que os ingressos estão esgotados.

Publicidade

Publicidade





A surpresa, informada à FOLHA neste domingo, será uma apresentação extra ao ar livre, no Lago Igapó, no próximo sábado (9), às 17h30, com o pôr-do-sol como cenário.





Ver diferentes gerações de bailarinos num mesmo espetáculo evidencia a importância da Escola Municipal de Dança que tem história em Londrina como um centro de produção de arte que eleva a cidade à condição de formadora e irradiadora da cultura.

Publicidade





"O Lago dos Cisnes" reúne alunos do 2º ao 8º ano de formação em dança, um elenco que emociona tanto pela presença de meninos e meninas quanto pela participação de bailarinos profissionais que ajudaram a construir essa história.





A trajetória de Odete - transformada em cisne por um mago - e do príncipe Siegfried torna-se atual pela inserção de uma pessoa que ocupa um corpo que não lhe pertence, o que leva a uma alusão aos transgêneros, como disse um amigo que trouxe o tema de um clássico para a contemporaneidade.







A montagem prende a atenção do público nas duas horas de apresentação divididas em quatro atos. A sincronicidade e as coreografias geométricas que alternam 300 bailarinos no palco são um ponto alto do espetáculo que põe em destaque a beleza de um balé de repertório.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: