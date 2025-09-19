FEL oferece aulas esportivas gratuitas no Complexo da Cidadania da Zona Sul

Estão abertas as inscrições para aulas de ginástica e alongamento, futsal, voleibol e basquete no Complexo da Cidadania da Zona Sul “Adeilza Maria de Souza”. As vagas são limitadas e as atividades atendem crianças e adolescentes de 10 a 17 anos nas modalidades coletivas, e adultos nas turmas de ginástica, com foco no público idoso.





Antes conhecido como Praça da Juventude, o espaço localizado na Avenida Guilherme de Almeida, no antigo Pavilon, foi revitalizado pela Prefeitura de Londrina. Entre as melhorias estão as novas quadras de vôlei de praia e beach tennis, área de arremesso de peso, circuito pet, praças e estacionamento. Os vestiários da quadra coberta foram recuperados, o alambrado do campo de futebol substituído e a quadra poliesportiva recebeu nova pintura.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As aulas são uma iniciativa da Fundação de Esportes de Londrina (FEL). As inscrições devem ser feitas presencialmente no Complexo, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h. Para menores de idade, é necessária a presença de um responsável. Os interessados podem procurar os responsáveis no local ou entrar em contato com Écliton Pimentel, ou Giovana da Silva, pelo telefone (43) 99152-3458.





A divulgação das atividades já passou por diversas escolas da região, como Albino Feijó, Oswaldo Cruz, Cleia Godoi e Cláudio Almeida, além do CRAS Sul A e CRAS Sul B, recebendo boa receptividade por parte das equipes gestoras.

Publicidade





O gestor social de esportes da FEL, Écliton Pimentel, destacou que o projeto está pautado nos princípios fundamentais do esporte. “Nosso foco é a inclusão, a participação e a socialização por meio de práticas esportivas e de lazer, sempre promovendo a formação da cidadania”, ressaltou.





As aulas serão ofertadas somente no período vespertino, sendo basquetebol três vezes por semana, futsal duas vezes por semana, voleibol com opção de duas ou três vezes por semana, e ginástica/alongamento duas vezes por semana.

Publicidade





A FEL também coordena projetos semelhantes que funcionam em outras regiões da cidade, como no Centro Esportivo Maria Cecília, na zona norte, onde são oferecidas aulas de vôlei, futsal, natação, hidroginástica, ginástica e alongamento.



