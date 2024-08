Está pensando em empreender? Confira quatro dicas para uma empresa prosperar em Londrina

Levando em consideração todos os fatores citados, preparamos uma lista com quatro dicas fundamentais para uma empresa ter sucesso em qualquer ramo em Londrina e região por meio do marketing digital. Confira!

Maringá, com quase 150 mil habitantes a menos que Londrina, registra 87,9 mil empresas ativas, sendo 39,8 mil MEIs e 48,1 mil de outros gêneros. Em 2024, 4,7 mil encerraram as atividades.

Londrina é considerada por muitos economistas uma cidade difícil para empreender. Diversas empresas de sucesso nacional e internacional tiveram problemas ao chegarem ao município. A multinacional Hussmann, por exemplo, fechou as portas em dezembro de 2008, deixando mais de 200 trabalhadores desempregados. Em 2014, a Cacique também fechou a antiga divisão de embalagens com sede no município alegando “reestruturação”.

Em qualquer área, profissionais experientes são essenciais para possibilitar a entrega de um serviço satisfatório. No marketing digital não é diferente. Com quase 24 anos de experiência no assunto, Renato Bastos, proprietário da OXI Marketing Digital e Websites - uma das maiores agências do ramo em Londrina e região, ressalta que empresas que apostam de maneira correta em ações de marketing têm muito mais êxito em vendas.

“Em um mercado competitivo como Londrina, investir em marketing pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso de um negócio. O marketing permite que o empreendedor se conecte com seu público-alvo de forma direcionada e eficaz. Com um trabalho estratégico, o dono de uma empresa pode aumentar a conscientização sobre sua marca e produtos, gerar leads qualificados e converter esses leads em clientes fiéis”, diz o gestor da OXI.





Ele também esclarece que a agência de marketing deve entender o produto e o cliente, o que faz toda a diferença nos resultados.

“Conhecimento e profissionais qualificados, que entendem as nuances do mercado e sabem como alcançar resultados eficazes, são importantes. Isso permite criar estratégias de marketing personalizadas e eficazes que são adaptadas às necessidades do negócio de maneira local.”