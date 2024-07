Estádio do Café recebe final inédita do Paranaense de Futebol Americano

O estádio do Café será palco neste sábado (27) da final do Paranaense de Futebol Americano. Pela primeira vez na história da competição, o Paraná Bowl será disputado no interior do estado. A decisão acontece entre o Londrina Bristlebacks, que busca a sua primeira conquista, e o multicampeão Coritiba Crocodiles.





O time londrinense chega de forma inédita à final do Paranaense, o Paraná Bowl. A campanha para chegar à decisão foi com 100% de aproveitamento e cinco vitórias durante a Conferência Ivaí, onde venceu o Paraná HP na semifinal por 26 a 16. O Coritiba Crocodiles tem 11 finais e 10 títulos estaduais. A equipe curitibana também é tricampeã brasileira. Na semifinal do Paranaense, venceu o Brown Spiders por 11 a 0.

O presidente do Londrina Bristlebacks, Rafael Vicente, ressaltou a importância de fazer esta final em Londrina para o desenvolvimento da modalidade no interior. "É algo histórico para o nosso esporte e temos a expectativa de fazer um ótimo evento", afirmou.





"O estádio do café é o maior do interior, é a nossa casa onde já nos proporcionou muitas alegrias. Pisar no estádio pelo lado de dentro do campo é a realização de um sonho e temos a certeza que é o resultado de muito trabalho que temos feito ao longo dos últimos anos."

Todas as outras 11 edições do Paraná Bowl foram disputadas em Curitiba ou região metropolitana, como São José dos Pinhais e Campo Largo. A expectativa da organização é de um público de pelo menos 1,5 mil torcedores no sábado.





"O futebol americano está crescendo em público, visibilidade e praticantes em todo Brasil. São mais de 300 times espalhados pelo país com mais de 15 mil atletas. Vamos para essa primeira final da nossa história com muito orgulho de levar o nome da nossa cidade e tentar deixar esse troféu de campeão em Londrina", frisou Vicente.





