Estádio do Café recebe melhorias no gramado e na iluminação

A Prefeitura de Londrina, por meio da FEL (Fundação de Esportes), está desenvolvendo trabalhos para aprimorar a qualidade do gramado do Estádio do Café, praça esportiva que será utilizada pelo Londrina neste começo da temporada 2024.





A intenção é que os serviços sejam concluídos até a estreia do time em casa pelo Campeonato Paranaense, no dia 25, quando o Tubarão enfrentará o Coritiba na terceira rodada.

Antes, o LEC estreia no estadual contra o Operário, em Ponta Grossa, no dia 18, às 19h. Depois, jogará novamente fora, no dia 21, diante do Cianorte, às 16h.



Os serviços foram iniciados após o show da banda Titãs no local, no começo de dezembro de 2023. Conforme a FEL, o espetáculo não afetou o campo, que já havia sido acometido antes por um problema de pragas e passou por tratamento com aplicação de produtos, além de parte da grama estar sendo trocada.



As intervenções efetuadas no gramado do Café estão a cargo da empresa Grastecno Gramados, Paisagismos e Serviços, responsável por executar os trabalhos, cujo investimento total será de R$ 76 mil.

Segundo o engenheiro agrônomo Denis Renaux, da terceirizada contratada, os serviços buscam melhorar as condições do gramado e, consequentemente, contribuir para a qualidade dos jogos disputados.



Os trabalhos incluem a descompactação e aeração do gramado na profundidade mínima de 15cm; realização do corte vertical do gramado para eliminar colchão de grama e regularização do piso.



Além disso, a empresa também ficou responsável por realizar o controle de pragas; o replantio de 1.450 m² de grama espécie “bermudas” e serviço de top dressing para distribuição de 60 m³ de areia média para campo, 6.000kg de composto orgânico (turfa esterilizada), 2.000kg de calcário dolomítico, serviço de aplicação de 1.000kg de adubo NPK e retirada e destinação dos entulhos resultantes da execução do objeto.



Segundo o presidente da FEL, Marcelo Oguido, as obras buscam proporcionar uma melhor condição boa tanto para os atletas em campo, tendo em vista que o gramado precisa estar dentro do padrão instituído pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), quanto para os demais profissionais e torcedores que frequentam o espaço.





“São manutenções necessárias que procuramos fazer antes do início de cada temporada, visando solucionar problemas e proporcionar melhorias no estádio”, disse.





ILUMINAÇÃO





Além dos trabalhos sendo realizados na área do gramado, a prefeitura, por meio da SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação), também iniciou a execução de obras para melhorias na iluminação do campo.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: