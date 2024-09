Estimulador de sonhos: zona norte de Londrina se despede de Thiago Ramalho, voluntário há 10 anos

"Sempre estávamos reunidos em família, comemorando aniversário, Natal e virada de ano. Me tratava como filho e sempre me aconselhava, incentivava e me colocava em lugares que jamais imaginei que poderia frequentar."

"Ele sempre trabalhou sozinho e sem ajuda nos treinamentos. Logo, enxerguei uma necessidade e sabia que eu seria útil ajudando nos treinamentos, campeonatos, eventos e festivais. No fundo, eu sabia que não seria um jogador de futebol profissional, mas já tinha uma concepção que também poderia me sentir realizado em outra função no esporte", diz Dos Santos.

João Pedro diz que as ações do seu pai serão levadas para sempre como exemplo. "Meu pai era perfeito. Só tenho a agradecer a Deus pela vida dele. Ele foi um exemplo de pai."

"Ele representava para as crianças aqui do bairro um exemplo de pai. Muitas não tinham o pai presente. Quando ele levava para o jogo, a maioria das vezes quem estava ali era só o meu pai. Como treinador, pai, torcedor e conselheiro", relembra.

Durante dez anos de trabalho totalmente social e voluntário, o professor nunca cobrou mensalidade dos alunos. O projeto era uma missão de vida e uma realização para ele. Com pouca estrutura, fazia muito pelas famílias do bairro em que residia e era reconhecido pela sua dedicação.

A zona norte de Londrina se despediu, na última quarta-feira (4), de um dos maiores nomes do voluntariado da região: Thiago Ramalho. Conhecido por dar aulas de futsal para crianças carentes, ele era visto como um estimulador dos jovens sonhadores do Jardim Vista Bela, ao mesmo tempo em que agregava ensinamentos que perdurarão para sempre nos corações dos seus alunos.





Victor dos Santos era visto por Thiago Ramalho como uma semente que se tornou uma árvore frutífera. Bastante ligado a práticas religiosas, o treinador foi o responsável por direcionar o rumo profissional e espiritual do menino que, quando conheceu, tinha apenas 14 anos.





"Quando entrei no projeto, não tinha perspectiva sobre o meu futuro, mas sempre observava e via o quanto ele me valorizava. A partir de então, estava decidido que queria me tornar professor de Educação Física, atuando na área da educação e também esportiva", salienta.

Com apoio de Ramalho, Dos Santos se tornou atleta de alto rendimento, árbitro de futebol e treinador de futsal do Projeto Crer. Também passou a estudar Educação Física Licenciatura na UEL, seguindo os passos do seu mestre.





"Para o Thiago, isso foi algo mágico, porque sempre estava viajando e representando o projeto e o bairro. Quando olhava para ele, enxergava o quão competente e profissional era. Seus ensinamentos promoveram um enorme aprendizado", afirma.

Ramalho era PCD (Pessoa Com Deficiência) desde o nascimento e superou diversos obstáculos ao longo da vida. No entanto, nunca permitiu que as suas limitações físicas contivessem a sua ânsia em servir o próximo. Dos Santos, relembra que ele proferia, entre uma dica e outra em quadra, frases impactantes que expressavam a sua vivência e fé.





"Uma frase importante que sempre estava presente no vocabulário dele e que até hoje não me esqueço: 'Sem aprender a andar, com Deus dei o primeiro passo'."





Agora, o braço direito de Ramalho segue com o projeto voluntário. As ações ocorrem na Escola Municipal Américo Sabino Coimbra, no período noturno, no Vista Bela.