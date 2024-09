Estudante se revolta com fogueira e fumaça e ofende indígenas durante sarau na UEL

Uma estudante se revoltou e ofendeu indígenas Caingangues e Guaranis após um sarau ser organizado na UEL (Universidade Estadual de Londrina) no dia 3 de setembro. As ofensas foram proferidas após a mulher se incomodar com uma fogueira e a fumaça proveniente dela. Nesta quinta-feira (12), a CUIA (Comissão Universidade para os Indígenas) e a UEL emitiram nota conjunta de repúdio.





De acordo com Wagner Roberto Amaral, professor do Departamento de Serviço Social da universidade e um dos organizadores do sarau, a ação fazia parte de um programa de Extensão e o evento estava cadastrado e autorizado pela Pró-Reitoria de Extensão da UEL.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Ele conta que professores reuniam-se com lideranças indígenas no momento da revolta. A fogueira, acesa para representar os anciãos e outros elementos centrais da cultura indígena, incomodou a estudante, que interrompeu o sarau com xingamentos e ofensas aos presentes.





"Estávamos escutando um dos guaranis e fomos interrompidos pela gritaria. Percebemos que era uma mulher que estava usando palavras inapropriadas e ameaçava chamar o Corpo de Bombeiros. Fui até ela, e ela seguiu com os xingamentos", relata o docente.

Publicidade





Segundo ele, a mulher também foi abordada por uma estudante indígena da UEL, que se propôs a explicar o evento e o porquê da fogueira, mas foi recebida com mais ofensas, dizendo que o ritual "é idiotice e burrice" e que as "pessoas têm que inalar fumaça mesmo, de que a técnica é essa”.





Em seguida, Amaral orientou a mulher a se dirigir à Secretaria Geral do CESA (Centro de Estudos Sociais Aplicados), mas, durante o trajeto, ela passou a instigar outros alunos a aderir ao "protesto", "ordenando" que o fogo fosse apagado. Ao chegarem ao espaço administrativo do centro, ela foi informada que o evento tinha permissão para ocorrer.

Publicidade





Amaral supõe que a revolta pode ter acontecido pelo fato de que, no dia do ocorrido, Londrina registrava uma das taxas mais baixas de umidade do ar, anotando 14%. Ele diz que o "surto de ódio" pode ter sido provocado por uma relação direta entre os dois acontecimentos: a fumaça e o tempo seco.





O docente salienta que espera uma retratação pedagógica da mulher. "É necessário, para que ela possa refletir sobre o que fez."

Publicidade