Estudantes comemoram aprovação no vestibular da UEL

Quando a contagem regressiva chegou ao zero e o relógio apontava 12h, mãos aflitas e ansiosas pegavam a edição especial da Folha de Londrina com o nome dos aprovados no vestibular da UEL (Universidade Estadual de Londrina). O papel registrava o início da realização do sonho de uma multidão de estudantes, que gritavam, pulavam e choravam com a aprovação.





Tradição há mais de 20 anos, o Vestibafest é uma parceria entre a FOLHA e a UEL para celebrar os aprovados no vestibular, momento que marca o início da vida acadêmica dos estudantes. Como não poderia deixar de ser, a festa reuniu uma multidão de pessoas em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, no Calçadão de Londrina.

Aprovada em artes visuais, Julia Locatelli, 18, afirma que ver o nome na lista foi uma sensação indescritível. Mesmo com a preparacão ao longo do ano e a expectativa lá em cima, a tranquilidade só vem na hora da confirmação da aprovação. "É alegria, alívio, é uma realização passar na UEL", conta. Apaixonada por artes desde criança, a escolha do curso não poderia ser diferentes. "O coração fala mais alto", garante.





A realização do sonho dos filhos também é a realização dos pais, que comemoram a vitória como se fosse deles. "Eu não passei na UEL. Eu queria muito, era um sonho. Ela vai realizar o sonho por mim", relata a confeiteira Camila Barbim, 40, mãe de Júlia. Para a mãe, o sentimento é de orgulho.