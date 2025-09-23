Evento beneficente de jiu-jitsu busca R$ 1 milhão para nova sede de ONG em Londrina

O ginásio do Moringão, em Londrina, será, mais uma vez, o palco de uma causa nobre. No dia 9 de novembro (domingo), a partir das 17h, o evento "Na Luta Contra o Câncer", que já se consolidou como o maior evento beneficente de jiu-jitsu do mundo, volta para sua mais ambiciosa edição. A meta é colaborar na construção do novo bloco da ONG Viver, ajudando a arrecadar R$ 1 milhão dos R$ 7 milhões necessários para a obra total.





Esta edição é um marco na história do evento. Se as edições anteriores foram um sucesso, esta se propõe a ser a maior de todas, com o objetivo de construir o novo Bloco de atendimento da Viver, uma estrutura que ampliará a capacidade de acolhimento de 12 para 60 pessoas. Este é o maior desafio da história do projeto, que tem como base a resiliência e a disciplina das artes marciais.





O tatame será preenchido por atletas com histórias de vida e carreiras inspiradoras, que conectam a filosofia do jiu-jitsu com a superação. Serão 15 lutas de jiu-jitsu, reunindo grandes nomes da modalidade em uma noite inesquecível. As lutas casadas da noite serão:





Tallis Gomes X Filipe Holzer: Tallis Gomes, empreendedor e fundador de empresas como Easy Taxi e G4 Educação, é um faixa-ta que usa os ensinamentos do tatame para alcançar a excelência nos negócios. Ele enfrenta Filipe Holzer, especialista em lançamentos digitais, que também vê no jiu-jitsu um caminho para a disciplina e a conquista de grandes metas.





Jaime muito mais ação X Mico Muniz: Jaime "Muito Mais Ação" é um dos maiores criadores de conteúdo de jiu-jitsu no Brasil, um faixa-preta com uma história de superação pessoal, que atribui ao esporte a "segunda chance" que a vida lhe deu. Ele enfrentará Mico Muniz, um dos expoentes da nova geração da arte suave.





Gabriel Souza X Lucas Canevari: Gabriel Souza, campeão mundial e pan-americano, conhecido por seu estilo explosivo de luta, já participou de edições anteriores do evento e volta ao tatame do "Na Luta". O confronto será contra Lucas Canevari, um dos líderes da equipe Magoo Jiu-Jitsu e um competidor com títulos sul-americanos, europeus e mundiais.





ONG Viver





A ONG Viver, que existe há 24 anos em Londrina, oferece um suporte completo e gratuito para quem enfrenta o câncer. Com a nova estrutura, mais famílias terão acesso a este acolhimento, que vai desde hospedagem e alimentação até suporte psicológico e social.





Serviço:

Na Luta Contra o Câncer - 6ª edição

Data: 9 de novembro, domingo

Abertura dos portões: 16h

Início das lutas: 17h

Local: Ginásio do Moringão





Para a categoria de ingresso solidário, além da apresentação do ingresso, será obrigatória a doação de 1kg de alimento na portaria do evento.





Para a categoria de ingresso meia-entrada, além da apresentação do ingresso, também é necessário apresentar o comprovante do benefício na portaria do evento.