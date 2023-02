Evento em Londrina aberto ao público reúne coleções de veículos em miniatura

Você gosta de miniatura de veículos? Mais de 50 mesas de expositores trarão estas peças que também poderão ser compradas, vendidas ou trocadas no Encontro de Colecionadores de Veículos em Miniaturas, que vai acontecer no Mercadão da Prochet, no domingo (26), das 9h às 15h.





No encontro será possível encontrar à venda miniaturas de veículos de diversas marcas, como Hot Wheels, Matchbox, Johnny Lightining, Jada, Greenlight, Majorette, M2, entre outras, além de escalas diferentes.





E, com a finalidade de proporcionar uma experiência marcante e divertida para todo o público, o evento contará com a presença de cosplayers, incluindo “Os Vingadores”, com uma VW Kombi em tamanho real caracterizada como a Mistery Machine do desenho animado Scooby Doo e algumas atrações surpresas.