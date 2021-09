Ex-reitor da UEL morre aos 66 anos

O ex-reitor da UEL (Universidade Estadual de Londrina) Ludoviko Carnasciali dos Santos morreu neste sábado (4), aos 66 anos. O sepultamento ocorre às 14h deste domingo, no cemitério Parque das Allamandas.



Pelas redes sociais, familiares e amigos prestaram homenagens a Ludo, como era conhecido. A UEL também divulgou nota de pesar em seu site oficial. Santos ingressou na UEL em 1981 como professor do Centro de Letras e Ciências Humanas e se destacou no estudo das línguas indígenas, com atuação no grupo de trabalho de Línguas Indígenas da Anpoll (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Letras e Linguística).





Na vice-reitoria (gestão 2014-2018), Ludoviko teve papel atuante nas lutas pela manutenção de direitos da universidade, ao lado da reitora Berenice Jordão. Por muitas vezes, como reitor em exercício, Santos manteve posições firmes contra contingenciamentos e medidas administrativas que colocavam em xeque a autonomia das universidades.