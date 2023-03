ExpoLondrina 2023 promove eventos com foco no conhecimento para o agronegócio

A diversidade de conhecimento gerada nos 11 dias de ExpoLondrina é um diferencial para quem lida com o agronegócio, seja pequeno, médio ou grande produtor.





Palestras técnicas, seminários, cursos e atualizações de tecnologia formam a grade, que é intensa com mais de 40 eventos já confirmados.

Publicidade

Publicidade





Para este ano, o IDR-Paraná levará para a feira seminários sobre energias renováveis, produção sustentável, agroecologia na sucessão familiar, cafeicultura, plantas medicinais, grãos sustentáveis e sanidade agropecuária.





Também haverá agenda técnica voltada ao setor animal, como os simpósios de Pet, Equideocultura e Produção Animal.

Publicidade





Reuniões técnicas de temas como Influenza Aviária e Enfezamento do Milho trazem informações importantes para produtores e agricultores.





Outros realizadores como Embrapa, UEL, Integrada, Senai e Grupo RIC estão nos bastidores dos eventos do Pavilhão Smart Agro, que terá três auditórios simultâneos: Pensando Fora da Caixa, Gerando Valor e O Agro nos Move. O foco é trazer sempre um novo olhar e informações que tragam soluções e inovações ao campo.





“A ExpoLondrina consegue reunir em 11 dias toda a cadeia do agronegócio, proporcionando debates de alto nível, juntamente com grandes parceiros, sobre os principais temas da agropecuária brasileira, além de ser uma geradora de conhecimento através de palestras e eventos técnicos segmentados. O conhecimento está na base de todo o sucesso, isso não é diferente no Agronegócio. É uma área em constante aprimoramento técnico e tecnológico, ele é dinâmico e precisa desta busca constante por informação e formação contínua”, diz o presidente da SRP, Marcelo Janene El-Kadre.





Para participar dos eventos técnicos é preciso fazer inscrição prévia no site da ExpoLondrina (www.expolondrina.com.br). As vagas são limitadas.