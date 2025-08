FAB revela detalhes da instalação do ILS em Londrina e prevê voo decisivo em novembro

A instalação do ILS (Sistema de Pouso por Instrumentos) no Aeroporto de Londrina ganhou um cronograma detalhado até a inauguração, marcada para 10 de dezembro. O equipamento é uma antiga reivindicação da região e é considerado fundamental para o desenvolvimento local, como destacam há anos as lideranças políticas e empresariais da cidade. O sistema garante mais segurança aos pousos em condições adversas.

A FAB (Força Aérea Brasileira) confirmou que a instalação do ILS será realizada entre os dias 12 de outubro e 8 de novembro. Antes disso, será necessário concluir a infraestrutura que dará suporte ao equipamento, cujas obras começaram em 20 de julho e devem ser finalizadas até meados de setembro. A fabricante do ILS solicitou novas intervenções no aeroporto, que estão sendo realizadas.

Após a instalação, serão feitos testes técnicos e operacionais entre 9 e 15 de novembro, culminando com o voo de homologação, previsto para ocorrer entre 16 e 22 de novembro, com aeronave da FAB.

À reportagem, a administração do Aeroporto de Londrina afirmou que está trabalhando junto com o Decea (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) e vem dando “todo o suporte necessário para possibilitar o cumprimento do cronograma proposto” para a instalação do ILS.

Etapas

Uma etapa que já foi cumprida é a instalação das torres de iluminação que compõem o ALS (Sistema de Luzes de Aproximação) na cabeceira 31 da pista. "Trata-se de um sistema independente do ILS, porém, obrigatório para o funcionamento do ILS CAT 1, conforme RBAC [Regulamento Brasileiros da Aviação Civil] 15", explica a Motiva, que administra o aeroporto. As obras no local, como a terraplanagem de uma área lateral à pista, estão alinhadas entre a Motiva e a Ciscea (Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo) e dentro dos prazos estipulados pela FAB.





“É preciso demolir um muro e construí-lo em outro lugar, erradicar algumas árvores e também nivelar uma área importante na lateral da pista, para não interferir no sinal de rádio emitido por esses aparelhos e garantir a recepção dos sinais dos aviões”, explica o secretário municipal de Recursos Humanos, Rodrigo Souza, que representa a Prefeitura de Londrina na Comissão de Infraestrutura e no Grupo de Trabalho do aeroporto.





