‘Falso policial’ é preso suspeito de extorquir comerciantes em Londrina

A Polícia Civil de Londrina prendeu na última sexta-feira (03) um homem de 71 anos que se passava por policial e é suspeito de extorquir comerciantes e prestadores de serviço de Londrina e região. Por meio de ameaças, ele coagia os empresários a comprarem rifas que, supostamente, seriam para auxiliar policiais aposentados. A suspeita é de que o idoso venha cometendo o crime há anos. Em apenas 12 meses, ele conseguiu subtrair mais de R$ 700 mil das vítimas.





O delegado Rafael Souza Pinto explica que há cerca de 45 dias um comerciante e um prestador de serviços de Londrina procuraram a polícia para relatar que um homem que usava um uniforme da Polícia Civil e uma camiseta do Sindipol (Sindicato dos Policiais Civis de Londrina e Região) comparecia nos estabelecimentos exigindo dinheiro. A justificativa da colaboração financeira seria a compra de uma rifa, sendo que os valores seriam destinados para auxiliar policiais civis aposentados.

Ele aponta que a situação já se repetia há pelo menos três anos com o comerciante, mas que a atuação do homem acontece há muito mais tempo. “As exigências eram acrescidas de energia, praticamente uma ameaça, coagindo eles a colaborarem com a rifa”, explica o delegado. As imagens das câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram a ação do suspeito durante as cobranças ilegais.





Pinto detalha que através das imagens foi possível identificar o homem, que tem 71 anos e diversas passagens pela polícia por extorsão, estelionato, ameaça, falsidade ideológica, furto e lavagem de dinheiro. Na sexta-feira, os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva e o de busca e apreensão em endereços relacionados ao suspeito, onde foram apreendidos a camiseta que ele utilizava, jornais informativos do Sindipol e exemplares da rifa que era oferecida aos comerciantes. O prêmio seria supostamente uma motocicleta.

