Falta de investimento faz universidades brasileiras caírem em ranking internacional

Falta de investimento do governo e queda no desempenho de pesquisas acadêmicas fizeram com que 87% das universidades brasileiras caíssem no ranking internacional de instituições de ensino superior do CWUR (Centro para Rankings Universitários Mundiais).





O CWUR é uma organização que fornece conselhos sobre políticas, ideias estratégicas e serviços de consultoria a governos e universidades para melhorar os resultados educacionais e de pesquisa.

Na edição 2025 do ranking, divulgado nesta segunda-feira (2), 46 das 53 universidades do país listadas no top 2000 tiveram queda. Segundo a instituição, "o principal fator para o declínio das universidades brasileiras é o desempenho em pesquisa, em meio à intensificada competição global de instituições bem financiadas".





A Universidade Estadual de Londrina (UEL) perdeu 31 posições no ranking internacional, passando do 1.495º lugar para o 1.523º das 21.462 instituições analisadas pela CWUR. Apesar disso, a UEL se mantém no 38º lugar dentre as 53 universidades brasileiras no top 2000.