Família de Londrina realiza sonho de pioneira em doar casa para a caridade após falecimento

Um pouco antes de falecer, Thereza Franzin, que já entrava na casa dos 90 anos, expressou aos familiares um desejo um tanto quanto incomum. Ela, que era viúva e não tinha filhos, pediu aos parentes para deixar o lar que conquistara com tanto esforço para aqueles que mais precisavam. O pedido foi respeitado e, agora em 2024, a propriedade - que fica no Ruy Virmond Carnascialli, Zona Norte de Londrina - foi doada à caridade.

Quem conta a história é a responsável legal por administrar os bens de Thereza, a sobrinha Madalena Franzin, 67, professora de Educação Física aposentada do estado do Paraná. Segundo ela, a casa sempre foi o porto seguro da idosa, o que reforça ainda mais o gesto de amor ao próximo.

Em cada canto da propriedade, é possível notar nos detalhes a assinatura de Thereza. As flores, que eram cultivadas por ela, ainda insistem em sobreviver em meio ao mato, que por mais que seja podado de tempos em tempos, é reflexo da ausência de moradores no local há cerca de seis anos.

A busca por um lar estável sempre foi prioridade na história da idosa. Ela nasceu em 1º de março de 1926 em Descalvado (SP) e chegou a Londrina com 8 anos, em 1934, juntamente com os pais Antonio Franzin e Josephina Padovan, imigrantes da Itália. Inicialmente foram morar no centro de Londrina, na avenida São Paulo. C erca de dois anos depois, mudaram-se para um sítio no distrito Espírito Santo, lugar onde fizeram história ao morarem na propriedade assinada pelo engenheiro e primeiro prefeito de Londrina Willie Davids. O sítio foi vendido na década de 1970.

Aos 32 anos, casou-se com Manoel Alves Teixeira, jardineiro aposentado da UEL (Universidade Estadual de Londrina). O casal adquiriu residência na região do Bela Suiça, mas se estabeleceu no Parque Guanabara, local em que Thereza se tornou viúva.

Contra a sua vontade, precisou sair do lar que construíra com Manoel no início dos anos 2000. Desde então, transformou a casa do Carnascialli em sua nova residência.







Troca de casas e asilo



A independência era marca registrada n a vida de Thereza. Muito bem relacionada com a vizinhança, via nos moradores da rua companheiros, que por muitas vezes eram cuidados pela idosa, mas também retribuíam o afeto. Porém, com o avanço da idade, não conseguiu mais viver sozinha.

"Ela tomava conta da casa quando veio para cá e o meu sobrinho vinha dormir com ela de noite, para não ficar sozinha. Ela fazia tudo, mas a gente dava assistência com compras. Só que se passaram alguns anos e ela teve um derrame. Nós colocamos uns conhecidos para morar na frente e construímos uma casinha no fundo. Eles davam toda a assistência para ela em troca do aluguel", explicou a sobrinha à reportagem.

A família que auxiliava a idosa precisou sair da casa e a única alternativa encontrada pela família foi levá-la para um asilo. "Ela já estava numa condição em que já não tomava banho sozinha. A gente pagava pessoas para darem banho nela, mas não tínhamos condições de pagar pessoas 24 horas. Aí achamos melhor alugar a casa e pagar o asilo no São Vicente de Paula - na Madre Leonia Milito. Ela ficou os últimos anos de vida ali", explicou Madalena.

Juntamente com o marido, o piloto aposentado da FAB (Força Aérea Brasileira) Humberto Sérgio Cavalcante Marcolino, 68, a professora assumiu o papel de gestora dos bens da tia.

"O dinheiro que sobrava da casa, fazíamos manutenção, reforma e comprávamos as coisas que precisava. Tudo o que o asilo não podia dar, a gente dava. Comprávamos medicação, iogurte, pagávamos exames particulares e ainda assim sobrou dinheiro."

Madalena e Humberto foram os familiares mais presentes nos últimos anos de vida de Thereza. Foi a professora aposentada quem levou a idosa para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no dia do seu aniversário, 1º de março de 2018, um dia antes dela falecer. "Ela estava consciente. O médico deu a medicação e, no outro dia, infelizmente ela morreu", relembrou.



Herança para desconhecidos



Foi no asilo que Thereza se manifestou pela primeira vez com relação à doação da casa. "Ela falou na frente da irmã dela. Elas [irmã de Thereza e sobrinha] foram fazer uma visita. Quando elas chegaram ao asilo, eu perguntei na presença das duas: 'tia, o que a senhora gostaria de fazer com a sua casa quando a senhora não estiver mais aqui?'. Questionei se queria deixar para a família, mas ela ficou em silêncio. Perguntei se queria deixar para a caridade, e ela prontamente concordou", disse a sobrinha.

Mesmo com o desejo explicitado em vida, após a morte da idosa a família precisou fazer um inventário, pois a justiça não reconhecu a vontade de Thereza e ordenou uma investigação para procurar parentes, o que atrasou a doação em cerca de seis anos.

"Ela [a juíza] pediu um documento oficial de todos os herdeiros, ressaltando que abririam mão da casa. Foi uma loucura, porque eu tenho primos morando no Maranhão e em diversas outras partes." O desejo de deixar a herança para quem nem conhecia não foi uma tarefa fácil para os familiares, incumbidos da missão, porém foi realizado em setembro, quando aconteceu a entrega das chaves para a organização Filhos da Pobreza, da Fraternidade Toca de Assis.



Lar fraterno