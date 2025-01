Família reencontra jovem desaparecido há 4 meses com ajuda de reportagem do Portal Bonde

A família de Lucas Jhones da Cruz de Lima, de 34 anos, finalmente pode dormir em paz. Depois de quatro meses de desespero e buscas por toda a região, os familiares reencontraram o jovem, que estava em Campo Grande (MS), a cerca de 600 km de Londrina. Ele desapareceu no dia 3 de setembro de 2024, sem deixar qualquer pista, e voltou para casa neste sábado (11).





Quem conta a novidade é Stefani Lima, irmã de Lucas, que também relata a importância da reportagem feita pelo Portal Bonde, em novembro de 2024, que, de acordo com ela, ajudou profissionais do Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) de Campo Grande a reconhecerem o jovem.

"Ele estava morando na rua e procurou um lugar para pedir ajuda. Eles puxaram o nome dele no Google e apareceu a reportagem dizendo que nós estávamos o procurando. Então, ele teve a ideia de ir a uma emissora de TV de lá e uma repórter entrou em contato com a gente por meio do Facebook. Ela falou que ele estava morando na rua, mas que estava bem", diz.





Ao receberem a informação que esperavam por meses, Stefani e uma outra irmã saíram de Londrina rumo à capital sul-mato-grossense para procurar Lucas. Ela relembra que a emoção foi tão grande que a viagem de quase 9 horas foi feita sem qualquer hesitação. "Ela [a repórter] mandou mensagem às 17h do dia 30 de dezembro. Às 1h da manhã do dia 31, nós pegamos o carro e fomos para lá. Fomos direto, sem parar, mas não o encontramos."





Em uma cidade desconhecida, as irmãs buscaram a polícia local, onde um delegado mostrou a foto do londrinense, porém o tão aguardado reencontro não aconteceu por lá. "A gente teve certeza que era ele mesmo. Espalhamos cartazes, passamos o Ano Novo procurando. No outro dia, voltamos [para Londrina] e as pessoas que estavam lá [Campo Grande] começaram a avisá-lo que estávamos o procurando."

O desencontro não durou muito tempo. Lucas, após saber que as irmãs estavam à sua procura, foi para a casa de uma pessoa, que o ajudou a entrar em contato com a família. Com a comunicação reestabelecida, Stefani comprou as passagens de Lucas, que chegou a Londrina neste sábado.





"Ele chegou hoje aqui. Falou que foi para lá para fazer uma missão que Deus deu para ele. E foi andando! Não tem como descrever. É uma alegria que não tem tamanho, porque uma pessoa desaparecida é pior que uma pessoa morta", comemora a irmã.

Após o emocionante reencontro, Lucas e os familiares se reuniram em um almoço para comemorar a retomada da vida, tanto do jovem, que deixou planos e conquistas em prol da sua "missão", quanto da família, que apenas vegetou durante os últimos meses. Ele passará por acompanhamento psicológico nos próximos dias.