Familiares e amigos tomam chopp e cantam em velório festivo em Londrina

As capelas da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários) em Londrina sediaram um velório, no mínimo, curioso nesta terça-feira (9). Amigos e familiares do médico Mansur Miguel Mitne cumpriram um de seus desejos em vida e promoveram uma celebração com chopp e música.

A arte com o anúncio do falecimento convidava para o "velório festivo", das 14h às 16h, ao lado de uma foto de Mitne com uma taça de cerveja. No texto em memória do médico, a explicação: "Iremos comemorar os ensinamentos que ele nos deixou, como amigo, médico, pai, ser humano, etc… Felicidade é o resumo… Vamos festejar mais este momento da vida dele, obrigado por tudo, nosso ídolo."

Vídeos em que pessoas enchiam os copos de chopp ao som de música alegre viralizaram nas redes sociais. No momento do enterro, houve champanhe e a solenidade ocorreu sob coro de "O que é, o que é", música de Gonzaguinha imortalizada pelos versos ""Viver e não ter a vergonha/ De ser feliz/ Cantar, e cantar, e cantar/ A beleza de ser um eterno aprendiz".





Valdecir Rospirski, genro de Mitne, comenta o quanto o sogro era divertido, alegre. "Com ele nunca houve tristeza. Ele levantava e ia dormir feliz. Com certeza, ele teve uma vida muito feliz e todos que viveram ao redor dele, sem exceção, foram muito felizes também, incluindo os pacientes. Ele ajudou muitas famílias, especialmente quando tinha seu consultório", conta.







O superintendente da Acesf, Péricles Deliberador, admite que a situação é curiosa, mas que os familiares e amigos "só fizeram o que o falecido pediu".

Ele disse que não sabia do pedido e tomou conhecimento do velório festivo no decorrer da situação. “Nós, funcionários, não participamos dos velórios”, explica. Entretanto, o som incomodou outra capela e, quando houve a reclamação, Deliberador pediu que o volume do som fosse reduzido. Entretanto, já era próximo do horário do enterro.

Segundo Deliberador, não há irregularidade na atitude, uma vez que devem ser respeitadas todas as crenças e religiões. “Há velórios católicos e evangélicos com cantos, orações, às vezes, música. Só não pode incomodar os enlutados das outras capelas, nem danificar o patrimônio público, o que não houve”, afirma o superintendente.

Mitne morreu aos 73 anos, em Londrina, na noite de segunda-feira (8). Seu velório ocorreu na tarde desta terça, na capela 1 da Acesf, e seu corpo, enterrado no Cemitério São Pedro, também em Londrina.



