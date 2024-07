Farmácia Universitária da UEL fecha de terça a sexta-feira para treinamento de equipe

A Farmácia Universitária da Universidade Estadual de Londrina (UEL) vai fechar entre esta terça (2) e sexta-feira (5) para treinamento de equipe. O atendimento à comunidade retorna na próxima segunda-feira (8), das 8h10 às 11h50 e das 13h40 às 17h20.





Localizada no Campus da UEL, a Farmácia Universitária tem convênio com a Secretaria Municipal de Saúde de Londrina e oferta medicamentos gratuitamente para as comunidades interna e externa à UEL. Confira aqui a lista de medicamentos disponibilizados pela Farmácia Universitária .

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3371-5611 ou pelo site da Farmácia Universitária.