Feira Flua Cultura movimenta Calçadão de Londrina com festa junina

O último dia de junho foi movimentado no centro de Londrina. Quem passou pelo Calçadão da avenida Paraná neste domingo (30) pôde aproveitar a segunda edição da Feira Flua Cultura, que fez uma festança de São João.





As atividades começaram ao meio-dia com apresentações artísticas, oficinas, comidas típicas e exposição de produtos oriundos da economia criativa. Até o tempo colaborou, com agradáveis 20° C e céu limpo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O diferencial da feira é uma ajuda de custo de R$ 250 para cada expositor e cachê de até R$ 1 mil para as atrações artísticas.





Uma primeira edição aconteceu em maio, na Funcart (Fundação Cultura Artística de Londrina), e outras duas ainda ocorrerão neste ano em agosto, para o Dia dos Pais, e em outubro, no Dia das Crianças. O acesso foi gratuito.

Publicidade





O coordenador de produção da feira, João Ribeiro, explica que por existir uma fonte de financiamento - a Lei Paulo Gustavo - e se enquadrar como incentivo à economia criativa, há possibilidade de apoio financeiro para os participantes. O edital da próxima edição será aberto no dia 9 de julho.







“Por se tratar de uma feira criativa, entendemos que um critério importante para as participações são os produtos que envolvem processos criativos. Seja na cerâmica ou na alimentação, é muito importante na abordagem do processo desses produtos”, aponta.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: