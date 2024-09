Feira da Concha recebe show da banda The Loreans nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (6), das 18h às 22h, a edição da Feira Gastronômica da Concha em Londrina traz a apresentação da banda The Loreans, com músicas do rock nacional e internacional.





O evento acontece na Concha Acústica de Londrina, localizada na rua Piauí, 130, no Centro Histórico. No local, o publico terá à sua disposição muitas opções de produtos e alimentos.

No local estarão disponíveis diversas comidas como kaftas recheadas, batata 'turbinada', espetos e parmegianas com acompanhamentos diferenciados, além de produtos de hortifruti, lanches prensados, pastéis, massas, churros e bombons e doces variados, além de cervejas e vinhos, sucos, caldo de cana, torresmo, mandioca, dadinho de tapioca, crepe suíço doce e salgado, pipoca doce e salgada e algodão doce.





A feira faz parte do projeto Viva a Concha, iniciativa da Associação dos Amigos e Moradores do Centro Histórico de Londrina.