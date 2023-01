Feira itinerante Londrina Criativa retoma atividades em 2023

A feira itinerante Londrina Criativa retoma as atividades em 2023 no próximo fim de semana, sábado (21) e domingo (22), no Londrina Norte Shopping, com um motivo especial para celebrar, pois, completa um ano de existência. Serão diversos expositores ao longo do fim de semana, com diferentes produtos.





“Estamos em festa, afinal, celebrar um ano de um projeto empreendedor, de pequenos empreendedores e empresários, é motivo de muita alegria. Não poderia ser diferente, então, vamos celebrar empreendendo”, afirma Margareth Watanabe, idealizadora e organizadora da feira itinerante.

De acordo com Watanabe, ao longo de 2022, a Londrina Criativa nasceu, cresceu, adaptou-se e transformou-se e, hoje, tornou-se especializada em feiras em shoppings e grandes eventos.





Margareth aponta que muitos empreendedores lançaram seus negócios e produtos na feira e, hoje, ganharam vida própria, destacando-se, inclusive, em eventos maiores e em projetos solos.

“Esse é um dos nossos objetivos, oportunizar que os empreendedores cresçam e ganhem espaço”, ressalta. A feira já foi realizada no Museu Histórico Padre Carlos Weiss, no Sesc, na Expo Japão e no Londrina Matsuri.





Além disso, foi uma das apoiadoras do Hackatur 2022, do Sebrae e já participou da tradicional Quermesse do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova. A Londrina Criativa tem apoio do Visite Londrina Convention Bureau e da prefeitura de Londrina, por meio do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina).

Neste fim de semana, estarão presentes produtos como panos de prato e ecobags, macarrons e chocolate com flores comestíveis, roupas e acessórios para a Barbie, laços e acessórios para crianças, papelaria criativa, bijuterias masculinas e femininas, pelúcia, chaveiros e adesivos geek, origami em tecido, peças em resina e óleos essenciais.





Margareth explica que novas inscrições de novos empreendedores são sempre bem-vindas, já que diversos deles se revezam entre as edições da feira, a cada fim de semana. Basta preencher o formulário disponível no perfil do Instagram.