Feira Londrina Criativa acontece neste fim de semana em shopping da zona norte

A Feira Londrina Criativa acontece no Londrina Norte Shopping, neste sábado (16), das 10h às 22h, e no domingo (17), das 11h às 20h. A marca Unicórnio Estelar, das irmãs Natasha Cizoto Wentland e Stela Cizoto Wentland, estará presente nesta edição. Elas se mudaram de Maringá para Londrina, onde moram com a avó, especialmente por conta da feira.





A marca já rodou outras feiras, em diversas cidades e estados, como Curitiba, São Paulo e até no Rio Grande do Sul. Na Londrina Criativa, expõe desde 2022. “A feira nos abriu as portas de um jeito que não esperávamos. Por meio dela, conseguimos construir uma base bem melhor de clientes e estruturar a imagem da nossa marca”, contou Natasha, que é designer gráfica.

Ao lado da irmã, que trabalha com feltro, a marca produz e vende pelúcias, chaveiros, adesivos, bottons, almofadas e posters, principalmente com a temática geek. Além da Unicórnio Estelar estarão nesta edição, a Class bijoux (bijuteria artesanal), BS Geek Store (funkos, action figures, bottons e adesivos), Feltros da Duda (brinquedos educativos), Jeisse Keli (laços, fitas e acessórios para crianças), Lá Que Fez (peças em crochê), Maga Bombons Gourmet, Cristiane Ortega (óleos essenciais), Gotas de Cuidado (saboaria artesanal e pirulitos de cristal), Buenas Cachaças Artesanais, Nill Perfumaria (água perfumada, odorizador de ambiente artesanais), Fucinho Moda Pet, Oscar Hashimoto (quick massagem), Suely Lucas (arte em gesso) e Margareth Watanabe Artesanatos (origami e origami em tecido).





Selo Londrina Criativa

O Selo Londrina Criativa tem uma série de ações voltadas à formação e profissionalização dos pequenos empreendedores. Ao longo do ano, o objetivo é ofertar cursos, workshops e mentorias.





A feira itinerante já foi realizada no Museu Histórico Padre Carlos Weiss, no Sesc, na Expo Japão, no Londrina Matsuri, na Feira na Praça da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina) e no evento Higienópolis Aberta.

Além disso, foi uma das apoiadoras do Hackatur 2022, do Sebrae, e já participou da tradicional Quermesse do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova, e do XXI Encontro Nacional dos Safaristas. A Londrina Criativa tem apoio do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina) e do Visite Londrina Convention Bureau.





