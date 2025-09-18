'Feirão' de emprego em Londrina preenche centenas de vagas na primeira edição

A primeira edição do Conecta Norte – Mutirão de Empregos, realizada nesta quarta-feira (17) pelas Prefeituras de Londrina, Cambé e Ibiporã, foi um grande sucesso. Aberto às 8h no Ginásio de Esportes Moringão, o evento reuniu cerca de 50 empresas com mais de 1.200 ofertas de emprego em diversas áreas. No decorrer do dia, foram registrados 1.116 atendimentos e, desse total, 600 perfis conquistaram sua nova vaga de trabalho ou foram aprovados em etapas de seleção. E no horário previsto para o encerramento, às 17h, duas empresas ainda conduziam entrevistas com candidatos, devido à alta procura pelo mutirão.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

Além de centenas de oportunidades de emprego, as empresas participantes do Conecta Norte também ofertaram outros serviços aos trabalhadores que foram até o Moringão nesta quarta-feira (17), como cursos gratuitos de capacitação e qualificação profissional, estágios e inscrições para programas de aprendizagem. Entre as entidades presentes, estavam o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Estado do Paraná (Senai) e a Universidade Norte do Paraná (Unopar).









A jovem Tainá, de 19 anos, veio de Ibiporã em busca da sua primeira oportunidade de trabalho e saiu do mutirão empregada: ela será uma das novas funcionárias da unidade de Londrina da franquia Pizza Hut. “Vim no Conecta Norte em busca do meu primeiro emprego registrado porque quero tirar minha habilitação. Achei uma boa oportunidade, e foi bem divulgado esse projeto. Mesmo eu sendo uma pessoa tímida achei que fácil e rápido. E bem organizado também, me senti muito acolhida aqui. Foi super tranquilo e sem pressão; eu não trouxe currículo, mas disponibilizaram um lugar aqui para a gente imprimir. Consegui um emprego tranquilamente. Achei muito boa essa forma de acolher pessoas sem experiência, porque era o meu medo principal. E deu tudo certo”, comemorou.

Publicidade





O gerente de Operações da Pizza Hutt, Rafael Nascimento, destacou a relevância de o evento reunir, em um mesmo local, pessoas em busca de emprego e as empresas e instituições com vagas abertas. “Agradeço as prefeituras da região pela excelente iniciativa, que ajuda a trazer os interessados em trabalhar a realizar esse sonho e crescer profissionalmente”, citou.









Guilherme Albuquerque Vieira, de 32 anos, também foi ao Conecta Norte em busca de uma recolocação no mercado de trabalho. Ele, que atua na área de Recursos Humanos, se candidatou em várias oportunidades e foi pré-aprovado para mais de uma vaga. “Sou do Rio de Janeiro e moro em Londrina há três anos. O que me trouxe pra cá foram as oportunidades de emprego que a cidade tem. Aqui a gente tem a possiblidade de vir a uma feira como essa, se candidatar a várias oportunidades de emprego, inclusive fui pré-aprovado pelo Hospital Evangélico e outras empresas. Só tenho agradecer ao prefeito e à Secretaria do Trabalho”, elogiou.

Publicidade





Pelo Hospital Evangélico, foram disponibilizadas 33 oportunidades em diversos setores, incluindo área assistencial e operacional, contou a analista do Recursos Humanos Joyce Piedade. “Tivemos muitos candidatos para todas as áreas e estamos muito felizes com a procura. Gostaríamos de participar de próximos eventos com essa parceria, porque tem muitas pessoas qualificadas buscando oportunidade. E um evento desse tamanho é muito enriquecedor para várias empresas, inclusive para nós, que hoje temos um volume alto de vagas”, afirmou.





De acordo com o coordenador pedagógico do Senai, Bruno Paviani, essa iniciativa, que envolveu os municípios de Londrina, Cambé e Ibiporã, foi um divisor de águas e fantástico para a região. “É um evento que trouxe muita visibilidade para nós, como instituição, e para as empresas também foi muito importante, porque conseguiram recrutar bons currículos e tivemos muito interesse em nossos cursos. Acredito que o evento tem que ser repetido anualmente, ou cada semestre. Parabéns a todos envolvidos”, elogiou.

Publicidade









O coordenador comercial da Unopar, Danilo Andrade, citou que Londrina e o Paraná estão em um momento ímpar, de pleno emprego. “Isso não significa que a gente não tenha vagas disponíveis, significa que muitas vezes as vagas que estão sendo divulgadas a gente não encontra o perfil, porque muitas das vezes essa pessoa está em casa, está em outro trabalho. E essa iniciativa da Prefeitura de criar essa feira de empregabilidade, de trazer as pessoas para que a gente possa conversar pessoalmente, olho no olho, selecionar os perfis desejados, é muito bom, excelente. Hoje a gente teve um dia enriquecedor, muito produtivo, conversou, foi muito bom. E a gente espera que vire rotina, porque foi excelente. Quero agradecer demais tanto ao prefeito Tiago Amaral e ao secretário por esse convite, e renovamos a nossa participação para o próximo”, adiantou.





BONDE NAS REDES SOCIAIS





Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp.





Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.



