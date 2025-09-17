'Feirão' de empregos em Londrina reúne multidão no Moringão

Um mutirão de empregos reuniu centenas de pessoas no Ginásio de Esportes Moringão, no Centro de Londrina, nesta terça-feira (17). A ação é promovida pelas prefeituras de Londrina, Cambé e Ibiporã para conectar as oportunidades de emprego da região e a população interessada. Com a primeira edição em Londrina, o mutirão segue para Ibiporã em outubro e para Cambé em novembro. A expectativa é que a feira seja incluída no calendário oficial, com ao menos uma edição em cada município todos os anos.





Na entrada, as pessoas interessadas já passavam por um pré-cadastro e recebiam uma senha para passar por entrevistas. Até por volta das 10h, já tinham sido distribuídas mais de 670 senhas. A distribuição aconteceu até as 13h. Durante o evento equipe de uma universidade também ensinou a confeccionar currículos. Confira as dicas abaixo.





Animado com a entrevista

Com os documentos e as cópias dos currículos acomodados dentro de um envelope marrom, Paulo Roberto Francisco de Souza, 64, estava animado ao sair de uma entrevista com uma construtora de Londrina.

Foto: Jéssica Sabbadini





Ele, que está há menos de um mês desempregado, confirmou que gostou da vaga para auxiliar de almoxarife, assim como a empresa, e vai aguardar a ligação da construtora. Além disso, ele disse que, por conta da experiência que tem em manutenção predial, pode conseguir uma oportunidade ainda melhor dentro da empresa.

Mudança de área

Patrícia Miranda, 44, desempregada há cerca de 20 dias, está em busca de uma mudança de área, já que costumava trabalhar em supermercados e agora quer uma oportunidade na indústria, principalmente na área de auxiliar de produção. A remuneração foi a principal motivação para a mudança na carreira profissional, assim como os turnos, já que pode optar por horários diferenciados.

Foto: Jéssica Sabbadini





Moradora de Londrina, uma das empresas que têm interesse está sediada em Cambé, o que para ela não é problema. “São cidades bem próximas, ficam grudadinhas, então de carro ou até mesmo de ônibus é bem rápido a locomoção”, garante.





Agarrar a oportunidade

Michely Souza Lima, 45, afirma que vai agarrar a oportunidade que aparecer, independente da área, já que precisa trabalhar e não quer ficar esperando muito tempo. Na fila para passar pela entrevista em uma indústria de Londrina, ela já estava de olho nas outras filas também.





Foto: Jéssica Sabbadini





“Eu quero sair daqui de preferência como uma vaga garantida”, comenta, destacando que a faixa salarial da indústria está muito melhor se comparada aos demais setores.





Carteira assinada traz tranquilidade





Desempregado há cerca de três meses, Cláudio José da Silva, 44, conta que vinha fazendo algumas diárias nas últimas semanas, mas que o objetivo é ter o registro em carteira, o que traz mais segurança e tranquilidade. Com experiência em várias funções, ele garante que está aberto a todas as oportunidades de trabalho.





Foto: Jéssica Sabbadini





Morador da Zona Norte de Londrina, ele também não vê problema em trabalhar em Cambé ou Ibiporã caso seja contratado por alguma empresa da região.





Fluxo grande nas três cidades





O secretário municipal de Trabalho de Londrina, Cesár Makiolke, explica que existe um fluxo muito grande de pessoas que moram em uma das três cidades e trabalham em outra, o que foi um ponto crucial para que a feira ganhasse forma.





Ao todo, são 1,2 mil vagas de emprego ofertadas por 52 empresas de todos os setores, da indústria ao comércio e prestação de serviços.





Todos os dias na Agência do Trabalhador





Independentemente do mutirão, o secretário observa que diariamente são ofertadas cerca de 500 vagas de trabalho na Agência do Trabalhador de Londrina, que podem ser conferidas pelo site https://portal.londrina.pr.gov.br/sine-geral-smter/vagas-de-emprego , incluindo a remuneração e demais benefícios, pelo telefone 3373-5700 ou presencialmente na Rua Pernambuco, 162, na área central.





Atualmente, a Agência do Trabalhador funciona das 8h às 14h, mas a partir de outubro o expediente vai ser ampliado até as 17h, como anunciado pelo prefeito Tiago Amaral (PSD) na abertura do "feirão".





Novembro em Cambé





Eduardo Cazarim, secretário de Trabalho de Cambé, também destaca o fluxo de trabalhadores entre as três cidades e reforça que esse cenário demonstra que é essencial que os municípios busquem soluções conjuntas para a qualificação e oferta da mão de obra. Ele adianta que o mutirão vai chegar em Cambé no mês de novembro e que a ideia é reunir muitas empresas e candidatos no Centro de Eventos.

“Hoje a gente vai observar como vai ser o fluxo de trabalho e de pessoas até para ir ajustando para os próximos feirões e, claro, atender as demandas das empresas e dos trabalhadores que buscam uma oportunidade”, reforça.





Empresas de Ibiporã





Secretário de Trabalho de Ibiporã, Gustavo Toneli destaca que nove empresas com sede no município estão presentes na feira, o que representa mais de 200 vagas de trabalho para quem deseja atuar em Ibiporã. Pela manhã, ele disse que a meta era que o o trabalhador já saia contratado e com data marcada para começar o período de teste no novo emprego.





A recomendação do secretário era que os candidatos buscassem as oportunidades de trabalho que mais tenham relação com a experiência prévia, o que sempre aumenta as chances de contratação. Para aqueles em busca do primeiro trabalho, a orientação é optar pelas empresas com vagas exclusivas para esse perfil.





'O principal é o comprometimento'





Com 10 vagas para contratação imediata, a Granosul Agroindustrial é uma empresas que participaram do mutirão. Analista de recursos humanos da empresa, localizada às margens da BR-369, em Cambé, Ester Peixoto explica os candidatos que mais se encaixaram nas vagas vão passar por um processo seletivo prático.





Quem não for chamado neste momento vai para o banco de currículos da empresa e pode ser contratado nas próximas semanas por conta da alta rotatividade. Todos os meses são contratados entre 10 a 15 novos funcionários.





Na Coca-Cola, também sediada na BR-369, em Cambé, foram ofertadas 15 vagas. “O principal é o comprometimento”, garante a analista de recursos humanos Thainá Gomes Garcia em relação aos requisitos para se candidatar para as vagas. A empresa esperava captar os currículos e agendar as entrevistas na sequência.





Da equipe de recursos humanos da Expresso São Miguel, Pedro Henrique Pavanelli Coelho destaca que a empresa está em busca de candidatos que tenham disponibilidade para trabalhar em diferentes turnos. Candidatos passaram por uma entrevista e uma nova conserva seria agendada com os responsáveis de cada setor.





Currículo: o simples é sempre o melhor





Uma equipe da Unopar Anhanguera participou do mutirão para fazer o currículo dos candidatos em busca de uma oportunidade de trabalho. Em pouco mais de uma hora, a equipe já tinha atendido mais de 300 pessoas.





Consultora de carreiras da instituição, Kauana Dorigon afirma que o currículo precisa ser simples e ressaltar informações como nome, data de nascimento, telefone, experiências anteriores e qualificações.

Além disso, vale também mencionar as características interpessoais, como facilidade em trabalhar em equipe, por exemplo, o que é muito valorizado pelas empresas.





Segundo ela, o currículo deve conter apenas uma página. Nas experiências de emprego passadas, ela ressalta que é fundamental colocar apenas aquelas em que o candidato ficou por mais tempo, destacando o nome da empresa e o ano de atuação no local. Outro detalhe fundamental para um bom currículo é adicionar uma foto, para que o entrevistador possa se lembrar do candidato em meio a tantos outros currículos. Entretanto, a consultora de carreiras orienta que a foto deve ser do rosto, com os cabelos presos e pouca maquiagem.





Além disso, Dorigon alerta que as pessoas nunca devem colocar informações pessoais no currículo, como endereço residencial e número de documento, como RG e CPF, já que pode acontecer o vazamento de dados.





Outra orientação é a forma de fazer a entrega do currículo: sempre prefira o presencial. “É muito importante ir e dizer a sua área e a sua disponibilidade”, finaliza.







