Feiras livres passam a ter banheiros químicos a partir desta segunda em Londrina

Após uma longa espera, os feirantes e os frequentadores das feiras livres em Londrina passam a contar com banheiros químicos, a partir desta segunda-feira (17). O serviço começou pela feira do jardim Leonor, na zona oeste da cidade.





“Antes tarde do que nunca. Esperamos que essas estruturas venham para ficar de vez. Todo o processo para conseguirmos os banheiros foi muito desgastante e só saiu do papel depois que entramos com uma ação judicial. Todos recebem esse serviço hoje com muita satisfação porque lutamos muito por esse direito”, comenta Sylvio Dicesar Costa, representante dos feirantes, que somam aproximadamente 300 trabalhadores.

