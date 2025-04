Feriadão de Páscoa e Tiradentes será com chuva e temperaturas de até 15ºC em Londrina

O feriadão de Páscoa e Tiradentes será com chuva e temperaturas amenas em Londrina. Na Sexta-feira Santa (18), a temperatura máxima não deve passar de 26ºC com mínima de 19ºC. Já na segunda-feira (21), feriado de Tiradentes, os termômetros devem atingir mínimas de 15ºC.





De acordo com o Simepar, a instabilidade em todo o estadao começa nesta sexta-feira (18), devido ao avanço de uma frente fria no Sul do país. Há previsão de chuvas a qualquer hora do dia na maioria das áreas do Paraná.

“Oeste, Sudoeste, Noroeste e faixa Norte do Paraná são as regiões preferenciais para ocorrência de chuva e também há risco de temporais. Poderemos ter algumas pancadas fortes, acompanhadas de raios e até mesmo algumas rajadas de vento mais pontuais”, alerta o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar.





Além de Londrina, que deve registrar 5 mm de chuva entre sexta e sábado (19), temporais também devem atingir a região Sul do estado, os Campos Gerais, a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral, entre a tarde e a noite de sexta-feira.

DOMINGO E SEGUNDA





No Domingo de Páscoa, Londrina deve anotar mínima de 18ºC e máxima de 26ºC, porém o sol deve perdurar durante todo o dia. Em outras regiões, o sol também deve aparecer.

“No Noroeste e no Norte paranaense, ainda teremos valores um pouco mais elevados durante o período da tarde, perto dos 28°C entre Maringá, Londrina e Paranavaí. Se destaca a grande amplitude térmica. E essa situação se repete no feriado de Tiradentes, mas as mínimas ficam um pouquinho mais baixas no Sudoeste, em torno de 11°C a 12°C no amanhecer, até mesmo com formação de alguns nevoeiros”, ressalta Lizandro Jacóbsen.