Feriado de Tiradentes deve movimentar mais de oito mil passageiros no Aeroporto de Londrina

Depois da movimentação intensa da Páscoa, o Aeroporto Internacional de Londrina (LDB), administrado pela CCR Aeroportos, espera um movimento de cerca de 25% acima da média entre a próxima quinta (20) e segunda-feira (24), feriado de Tiradentes.





A previsão é de uma movimentação de 8.800 passageiros neste período, distribuídos por 98 operações de pousos e decolagens.

“Feriados prolongados são ótimas oportunidades para emendar os dias de descanso e conhecer novos lugares. Em Londrina, a expectativa é de um fluxo de pessoas maior pelo terminal e a CCR Aeroportos vê com otimismo essa movimentação, e trabalha para oferecer a melhor experiência aos passageiros”, disse Marcius Moreno, Gerente Executivo da CCR Aeroportos.





AEROPORTOS DA CCR





Neste feriado, a previsão de movimentação nos aeroportos administrados pela CCR Aeroportos é de aproximadamente 239 mil passageiros.





Entre pousos e decolagens, são esperadas 2.068 operações de aeronaves no período. Os números abrangem os aeroportos operados pela companhia em Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina, no Paraná; Navegantes e Joinville, em Santa Catarina; Pelotas, Uruguaiana e Bagé, no Rio Grande do Sul; Goiânia, em Goiás; Palmas, no Tocantins; São Luís e Imperatriz, no Maranhão; Petrolina, em Pernambuco e Teresina, no Piauí.