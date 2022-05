Festa da padroeira em devoção a Santa Rita de Cássia será nesse domingo

O Futuro Santuário Santa Rita de Cássia em Londrina promove, no domingo (22), a tradicional “Festa da Padroeira”, em honra à Santa Rita de Cássia. Para este ano, o tema escolhido foi “Santa Rita, Exemplo de Acolhida”.

No sábado (21), véspera da Festa da Padroeira, show musical de evangelização com Thiago Tomé, missionário da Canção Nova, às 20h30 no Salão Paroquial. E no domingo (22) ocorre a grande celebração da Festa da Padroeira.

Os organizadores acreditam que será um dia muito especial, em que as equipes do Futuro Santuário estarão recebendo os devotos, caravanas de romeiros e comunidade para um dia de adoração, oração, celebração, alegria, emoção, confraternização e fé.