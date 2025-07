Festival de Música de Londrina termina com a música que transpõe fronteiras

Por meio de programações pedagógicas e artísticas, a 45ª edição do Festival Internacional de Música de Londrina renova o seu compromisso com a inclusão social. Além da presença de projetos sociais de Londrina - Guarda Mirim, Solidariedade Sempre, Orquestra Popular Camponesa (ligada ao MST- Movimento dos Sem Terra) orquestras de diferentes estados e uma do Uruguai desembarcaram em Londrina para aprimoramento e formação, assim como para mostrar um pouco de seu talento no concerto de encerramento que será neste domingo (20), às 10h30 , no Cine Teatro Ouro Verde.





As orquestras sociais representam a união de grandes esforços para se manterem na ativa e durante a permanência no festival, há uma troca de experiências essencial para os músicos. Neste ano, 12 projetos estão em Londrina: Projeto PRIMA (PB); Projeto Vale Música (ES); Projeto Sons do Nosso Lar (AL); Projeto Orquestra Maré do Amanhã (RJ); Projeto Arte & Vida (PR); Escola de Música da Rocinha (RJ); Aprendiz Musical (RJ); Jovenil del Sodré (Uruguai ); Orquestra Jovem Itaguaí (RJ); Orquestra Jovem da Grota (RJ); Orquestra Jovem Rio Grande do Sul; Universidade Federal do RN ; Instituto Zeca Pagodinho (RJ).

Para o concerto de encerramento, o público terá a oportunidade de prestigiar uma festa de ritmos brasileiros e latino-americanos . Na ocasião, jovens estudantes e musicistas, sob a coordenação da violinista Carla Ríncon, apresentam peças escolhidas pela representatividade dos ritmos latinos para encerrar o evento.





Além de obras de Lorenzo Fernandez, Camargo Guarnieri, Alberto Nepomuceno, Villa-Lobos e Guerra-Peixe, o concerto faz uma homenagem ao compositor contemporâneo mexicano Arturo Marquez, que se dedica a composições sinfônicas para projetos sociais de todo o mundo. A orquestra terá uma formação sinfônica, pela primeira vez, e regência de Luiz Martins. Os alunos da classe de regência também terão a oportunidade de reger a orquestra.





