Festival Kinoarte de Cinema: confira os premiados da edição de 2025

O 27º Festival Kinoarte de Cinema encerrou neste domingo (2) após pouco mais de uma semana de celebração da sétima arte em Londrina. O curta “O Rio de Janeiro Continua Lindo”, de Felipe Casanova, brilhou na noite de encerramento após escancarar o racismo estrutural e violência policial - tema que domina o debate nacional nos últimos dias.
A obra levou o prêmio de Melhor Filme da Competitiva Nacional pelo Júri Oficial, garantindo o Troféu Francelino França e um pix de R$ 5 mil. Além da categoria principal, o curta da produtora belga "Un Point Bleu Pâle" levou um segundo troféu, o de Melhor Montagem. Ambientado no Carnaval carioca e rodado em Super 8, o filme aborda a luta de mães que denunciam a violência policial contra os seus filhos. Na mesma categoria, “Fale a Ela o Que Me Aconteceu”, do pernambucano Pethrus Tibúrcio, recebeu menção honrosa do júri oficial. Na categoria Júri Popular, o premiado foi “Arame Farpado”, do paulista Gustavo de Carvalho, que também levou um segundo troféu, pela Melhor Direção de Fotografia.
Na Competitiva Londrinense, o júri oficial elegeu “O Enegrecer de Iemanjá e a Subtração do Sagrado Afro”, de Marcos Antonio da Costa (Uê Puauet), como o melhor filme, com premiação de R$1.000. Já o júri popular preferiu “Um Desvio Naquela Mesa", de Louisa Savignon.
Na Competitiva Paranaense, o curitibano Mano Cappu levou o troféu do Júri Oficial e mais R$ 2 mil, por “Quando Eu For Grande?”, enquanto a dupla Ana Carolina Fidalski e Marcelo Luiz Baraldi, de Paranavaí, foi premiada pelo Júri Popular, por “Preciso te Contar Uma Coisa”.
Na Competitiva Ibero-Americana, “La Diosa Quebrada”, da venezuelana Ximena Pereira, foi escolhido o melhor filme pelo júri oficial. “Abellón”, do galego Fon Cortizo, recebeu menção honrosa. Já pelo júri popular, a catalã Carmen Álvarez Muñoz levou o prêmio pela animação “Tesoro”.
A produção londrinense “A Dança dos Vagalumes”, de Maykon Nery, levou o prêmio de Melhor Roteiro da Competitiva Nacional.
Também foram premiados nesta categoria, os filmes “Esconde-Esconde” (Melhor Direção), “Amarela” (Melhor Direção de Arte) e“Kabuki” (Melhor Som).
O júri das competitivas foi composto por Denise Jancar, Yuri Sardenberg, Sergio Kieling (Ibero-Americana); Fabíola Andrade, Renato Ciasca e William Hinestrosa (Nacional); Janaína Ávila, Thainara Carvalho, Caio Cesaro (Paranaense); Fabiana Amorim, Vania Silva e Júnior Oliveira (Londrinense).
Ao todo, foram distribuídos 14 troféus Francelino França (uma homenagem a um dos fundadores da Kinoarte, o cineasta, jornalista e dramaturgo londrinense falecido em 2006). A almejada escultura de madeira é uma criação do artista plástico londrinense Chico Santos, confeccionada a partir de 40 espécies nativas da mata atlântica.
“Temos muitos motivos para considerar esta uma das grandes edições do festival. Tivemos um fim de semana de filas imensas que lembraram os melhores momentos do cinema de rua de Londrina, registramos um recorde de inscritos e o público pôde conhecer o trabalho de novos e talentosos realizadores”, destaca Bruno Gehring, um dos coordenadores do festival. “Também é preciso dizer que a safra de longas-metragens que enriqueceu a mostra é um grifo importante do atual momento do cinema nacional, que está muito fortalecido, efeito das políticas públicas implementadas após a pandemia. O saldo é muito positivo e já estamos planejando a próxima edição com muito entusiasmo”, afirma.
Em 11 dias de festival, foram exibidos 55 curtas e 15 longas.
PÚBLICO DO KINOCIDADÃO
O projeto Kinocidadão levou mais de 2 mil crianças ao Cine Villa Rica, além de levar a Sétima Arte a centros de ressocialização e a entidades de apoio a pessoas com necessidades especiais. A programação também incluiu duas oficinas gratuitas de formação.
O 27º Festival Kinoarte de Cinema é uma produção do estúdio de criação Leste e da Kinoarte. Tem patrocínio da SMC (Secretaria Municipal de Cultura), via Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), apoio da Secretaria de Estado de Cultura do Paraná, através do edital Paraná Festivais, e é realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura.