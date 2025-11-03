Festival Kinoarte de Cinema: confira os premiados da edição de 2025

O 27º Festival Kinoarte de Cinema encerrou neste domingo (2) após pouco mais de uma semana de celebração da sétima arte em Londrina. O curta “O Rio de Janeiro Continua Lindo”, de Felipe Casanova, brilhou na noite de encerramento após escancarar o racismo estrutural e violência policial - tema que domina o debate nacional nos últimos dias.





A obra levou o prêmio de Melhor Filme da Competitiva Nacional pelo Júri Oficial, garantindo o Troféu Francelino França e um pix de R$ 5 mil. Além da categoria principal, o curta da produtora belga "Un Point Bleu Pâle" levou um segundo troféu, o de Melhor Montagem. Ambientado no Carnaval carioca e rodado em Super 8, o filme aborda a luta de mães que denunciam a violência policial contra os seus filhos. Na mesma categoria, “Fale a Ela o Que Me Aconteceu”, do pernambucano Pethrus Tibúrcio, recebeu menção honrosa do júri oficial. Na categoria Júri Popular, o premiado foi “Arame Farpado”, do paulista Gustavo de Carvalho, que também levou um segundo troféu, pela Melhor Direção de Fotografia.

Publicidade

Publicidade





Na Competitiva Londrinense, o júri oficial elegeu “O Enegrecer de Iemanjá e a Subtração do Sagrado Afro”, de Marcos Antonio da Costa (Uê Puauet), como o melhor filme, com premiação de R$1.000. Já o júri popular preferiu “Um Desvio Naquela Mesa", de Louisa Savignon.





Na Competitiva Paranaense, o curitibano Mano Cappu levou o troféu do Júri Oficial e mais R$ 2 mil, por “Quando Eu For Grande?”, enquanto a dupla Ana Carolina Fidalski e Marcelo Luiz Baraldi, de Paranavaí, foi premiada pelo Júri Popular, por “Preciso te Contar Uma Coisa”.

Publicidade





Na Competitiva Ibero-Americana, “La Diosa Quebrada”, da venezuelana Ximena Pereira, foi escolhido o melhor filme pelo júri oficial. “Abellón”, do galego Fon Cortizo, recebeu menção honrosa. Já pelo júri popular, a catalã Carmen Álvarez Muñoz levou o prêmio pela animação “Tesoro”.



