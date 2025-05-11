Festival Kinoarte de Cinema está com inscrições abertas em Londrina

O festival de cinema mais antigo do Paraná - o Kinoarte - está com inscrições abertas até o dia 15 de julho. O evento está previsto para ser realizado no final de outubro, em Londrina.





Os interessados podem inscrever curtas-metragens que tenham sido finalizados a partir de janeiro de 2024 e que não ultrapassem 24 minutos e 59 segundos. Os filmes selecionados recebem votos do júri oficial e do público em quatro mostras: Nacional, Paranaense, Londrinense e Iberoamericana.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Além do Troféu Francelino França, o júri oficial do Festival Kinoarte premia o melhor filme de cada categoria. Na Competitiva Nacional o prêmio é de R$ 5 mil: na Competitiva Paranaense, R$ 2 mil e na Competitiva Londrinense, R$ 1 mil.





Há ainda a Competitiva Iberoamericana, que premia o melhor filme realizado na Espanha ou em Portugal com um certificado.

Publicidade





As inscrições podem ser feitas de três formas diferentes. Os realizadores podem cadastrar os títulos nas plataformas Festhome ou Movibeta, ou ainda enviar um DVD do filme pelos Correios. Todo o regulamento está disponível no site da Kinoarte: https://kinoarte.org/festival/





ÚLTIMOS VENCEDORES

Publicidade





Em 2024, as mostras competitivas receberam cerca de 700 inscrições de diretores veteranos e estreantes.





Um dos realizadores em início de carreira é o curitibano Thiago Cardoso, que venceu a Competitiva Paranaense por voto popular com o curta “Outros Abrigos”. O filme de Cardoso fez sua estreia em festivais no 26° Kinoarte e, logo depois de passar por Londrina, foi exibido na Cinemateca de Curitiba, em festivais em Campo Largo (PR), Garanhuns (PE) e São José dos Pinhais (PR).

Publicidade





“Ter começado com o Kinoarte trouxe mais do que proporcionar a melhor experiência com o filme na telona. Resgatei a esperança, que estava quase no fim com todo o receio de o filme não ter um mínimo de carreira”, comenta o realizador sobre a jornada do filme em eventos de cinema.





Na Competitiva Londrinense, o curta-metragem premiado pelo júri foi “Chorumelas”, de Raquel Deliberador, e “Não Estamos Sós”, do Coletivo CineKombi Clube, foi a escolha do público. Entre os curtas nacionais, “Macaléia”, de Rejane Zilles, venceu pelo voto popular e, “Se Eu Tô Aqui é Por Mistério”, de Clari Ribeiro, levou o prêmio do júri.

Publicidade





O Festival Kinoarte de Cinema é uma realização da Kinoarte – Instituto de Cinema e Vídeo de Londrina, produção da Leste e conta com patrocínio da Secretaria Municipal de Cultura via Programa Municipal de Incentivo à Cultura. (com assessoria)





SERVIÇO

Publicidade





Inscrições de curtas-metragens para o 27° Festival Kinoarte de Cinema

Publicidade

Datas: 9 de maio a 15 de julho 2025

Inscrições e regulamento: kinoarte.org/festival

Valor: gratuito



