Festival promove oficinas para crianças e jovens de Londrina neste sábado

O Festival Conexão Inclusiva retorna a Londrina neste sábado (1°) com mais uma etapa de sua programação. Desta vez, circulando pela cidade, o Festival faz parada no Jardim Nossa Senhora da Paz (Oeste), com oficina sobre diversidade para crianças. A atividade será conduzida pelo produtor e pesquisador Lucas Grigio, de São Paulo, referência na área de acessibilidade cultural.





A "Oficina de Acessibilidade para Crianças e Jovens" propõe dinâmicas lúdicas e participativas para estimular a convivência, a escuta ativa e o respeito às diferenças, partindo das próprias referências e experiências do território. A proposta é partir de brincadeiras lúdicas e provocar o público infantil e juvenil a refletir sobre a importância de construir espaços acessíveis, acolhedores e diversos, além de promover boas relações de alteridade. A oficina começa às 9h e vai até às 11h, no Coletivo Ciranda da Paz, localizado na Rua Nossa Senhora do Socorro, 436.

Para participar, os interessados e interessadas podem comparecer ao local das oficinas com 30 minutos de antecedência. Toda a programação é gratuita e contará com intérprete de Libras, audiodescrição, linguagem simples e espaços adaptados, garantindo também a participação de pessoas com deficiência e mobilidade reduzida.




