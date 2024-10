Festival traz oito bandas de rock com vocal feminino em Londrina neste fim de semana

Oito bandas de rock com vocal feminino se apresentarão entre os dias 26 e 27 de outubro durante a 3ª edição do Festival Let's Go Grrrls, em Londrina. O evento terá lançamento de coletânea em CD e a cidade receberá bandas de quatro estados do Brasil. Agravo, Degeneração, Refugiadas (São Paulo), Texuga (Rio de Janeiro), Fontorex (Porto Alegre), Anversa (São José dos Campos), Surface e Nara Sacca, ambas de Londrina.





Organizado pelo selo londrinense Lab Rec e patrocinado pelo Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura), da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Londrina, o Let’s Go Grrrls realizará o evento em duas etapas. A primeira, no dia 26, no Cativeiro Bar (Av. Presidente Castelo Branco, 1537), às 22h, com oito atrações e ingressos antecipados à venda no link: https://www.sympla.com.br/evento/lets-go-grrrls-3/2610112? . No dia 27, o segundo dia de festival será realizado no Barbearia (Rua Quintino Bocaiúva, 875), às 16h, com mais três bandas e entrada gratuita.

Coletânea





A edição 2024 do Let’s Go Grrrls 3 selecionou 25 bandas para a coletânea musical, que já está disponível online no canal do selo Lab Rec no YouTube ( https://www.youtube.com/watch?v=oJz-jK6thDs ) e será lançada em CD no evento. Deste total, 20 bandas são dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Outras cinco bandas são originárias da Alemanha, Austrália, França, Finlândia e Holanda.

Programação





26/10 (sábado – Cativeiro Bar)

Palco Terra

22h30 – Nara Sacca (PR)

23h30 – Texuga (RJ)

00h30 – Degeneração (SP)

01h30 – Agravo (SP)





Palco Lua

23h – Fontorex (RS)

0h – Anversa (SP)

1h – Surface (PR)

2h – Refugiadas (PR)





27/10 (domingo – Barbearia)





A partir das 16h, com Fontorex (Porto Alegre), Surface e Nara Sacca.





SERVIÇO - Festival Let’s Go Grrrls 3





26/10 (sábado, às 22h, Cativeiro Bar - Av. Presidente Castelo Branco, 1537) Ingressos antecipados: https://www.sympla.com.br/evento/lets-go-grrrls-3/2610112?





27/10 (domingo, às 16h, Barbearia - Rua Quintino Bocaiúva, 875)

Entrada gratuita





Mais informações: @letsgogrrrls3 (Instagram) ou https://labrec.blogspot.com/2024