Fiéis homenageiam Papa Bento 16 na Catedral Metropolitana de Londrina

Uma Santa Missa em sufrágio do Papa Emérito Bento 16 foi realizada na quinta-feira (5), ao meio-dia, na Catedral Metropolitana de Londrina.





A cerimônia foi presidida pelo padre José Rafael Solano Durán, Vigário Geral da Arquidiocese de Londrina e Cura da Catedral. O Papa Emérito Bento 16 faleceu em Roma, no último dia de 2022, com 95 anos.

Centenas de fiéis estiveram na missa, a última homenagem ao pontífice na cidade.





“A gente teria que pensar muito mais do que no maior legado dele, mas nos diversos legados que este pontífice deixou para a igreja. O primeiro deles eu considero o diálogo inter-religioso e cultural. Foi um homem com uma capacidade acadêmica teológica e a versatilidade de encontro com todos. Um segundo grande legado foi a dimensão litúrgica da Igreja, a celebração do dia do senhor. Bento 16 resgatou a centralidade do domingo para toda a igreja. Em terceiro lugar, foi um homem que sempre se colocou a serviço da verdade. Nós podemos equiparar a obra de Bento 16 à obra de Santo Tomás de Aquino, à obra de Agostinho, à de Pedro Abelardo e a de Hugo de São Vítor”, destacou Solano.

Solano ressaltou que a relação de Bento 16 com o Brasil foi pautada pela teologia.





“Algumas pessoas colocam Bento 16 só em face de ser o prefeito da congregação para a fé. Não. Existia um Ratzinger que trabalhou durante muito tempo a teologia, ao significado teológico e ao valor da teologia. Ele não veio somente uma vez ao Brasil. Veio muitas vezes para dar cursos quando era cardeal. Mesmo como pontífice, no encontro em Aparecida, teve uma relação muito franca e honesta.”

O padre destacou a fala de algumas pessoas que diziam que ele era “inimigo da teologia latino-americana”.





“Como teólogo centro-europeu, ele tinha uma visão completamente diversa da nossa, mas sempre trabalhou para que existisse uma comunhão entre as duas, que no final das contas se tornasse uma única teologia.”

Apontou ainda que arcebispo de Londrina, Dom Geremias Steinmetz, foi nomeado arcebispo para a diocese de Paranavaí pelo papa Bento 16, em 5 de janeiro de 2011.





“Ao saber da morte do Papa Emérito, ele imediatamente fez um manifesto em que apresentou as condolências, como todos os arcebispos do mundo. No dia 31 de dezembro ele dedicou uma boa parte da sua reflexão para citar elementos da vida de Bento 16."





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.