Fiéis participam da bênção dos automóveis no Santuário Nossa Senhora Aparecida

Centenas de fiéis de Londrina participaram neste domingo (8) da Carreata da Padroeira e da tradicional bênção dos veículos no Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Vila Nova.





Os veículos saíram da Capela Nossa Senhora do Rosário, no Jardim Primavera, onde ocorreu uma missa com o arcebispo Dom Geremias Steinmetz.



O motoboy Luiz Ricardo Capaci, 26, foi um dos fiéis que participou da celebração. Carregando em sua motocicleta uma imagem de Nossa Senhora, ele explica que tem muito a agradecer neste ano.





“Eu acho muito importante trazer o veículo para a bênção e venho agradecer porque, um mês atrás, eu sofri um acidente e quase perdi a vida. Eu vim agradecer à Nossa Senhora, porque ela está protegendo nós [motoboys], que é uma profissão muito perigosa”, conta Capaci.



Por volta das 11h30, a carreata chegou no Santuário e a bênção, que foi conduzida por seis padres e diáconos, mobilizou centenas de fiéis, que não se assustaram com a forte chuva que caiu na manhã de domingo.







“É uma tradição que temos e só vai aumentando a importância da Nossa Senhora Aparecida. É uma graça muito grande que a gente recebe todo o ano trabalhando, e sempre nos colocamos em procissão para que possamos ser agraciados com essa bênção”, afirma o marceneiro Gilson Soares Rodrigues, 42.





De acordo com o padre Rodolfo Trisltz, pároco e reitor do santuário, a bênção dos veículos já é uma tradição entre os católicos. É uma forma de viver “em um círculo de bênçãos”, explica, garantindo segurança e conforto espiritual.





