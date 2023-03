Filha da ex-ministra Márcia Lopes morre aos 45 anos em Londrina

Morreu na manhã deste sábado (4) a empresária londrinense Juliana Carvalho Lopes, filha da ex-ministra de Desenvolvimento Social e Combate à Fome Márcia Lopes. Ela era casada e deixa uma filha e um filho.





Chef de cozinha, Juliana atuava no ramo de alimentação e eventos. Seu corpo é velado na capela 4 do Parque das Allamandras e o sepultamento está previsto para as 18h deste sábado.

