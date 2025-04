Filhas de São José produzem hóstias em Londrina para vários municípios do Paraná

A hóstia é um pequeno alimento feito de farinha e água que, no catolicismo, ao ser consagrada, é oferecida aos fieis em comunhão. Mas afinal, onde é feita a produção dessa espécie de pão? Em toda a Arquidiocese de Londrina e em outras cidades do Paraná como Cascavel, Umuarama, Cornélio Procópio, Apucarana, entre outras, as hóstias são produzidas na rua Ceará, 151, no jardim Ideal, na zona leste de Londrina, pelas irmãs do Instituto das Filhas de São José.





A congregação religiosa feminina está em atividade na cidade há 33 anos e tem como lema “trabalhar no silêncio”, assim como São José, patrono do instituto. Em entrevista à FOLHA, a irmã Cícera da Cruz, custodia das Filhas de São José há sete anos, explicou que a produção das hóstias para toda a arquidiocese é feita na casa que é sede da congregação e comercializada também a outros municípios.

“É uma congregação de irmãs dedicada ao serviço do culto eucarístico. Nós nos chamamos Filhas de São José porque nosso fundador tinha devoção a São José e queria que ele fosse nosso patrono. Ele desejava que imitássemos São José no sentido de que a filha de São José deve trabalhar e ganhar o pão com o suor do próprio rosto, como qualquer operário normal. Por isso, trabalhamos e nos sustentamos com nosso trabalho, e é por isso que somos Filhas de São José”, disse a irmã, citando o presbítero italiano Clemente Marchisio, que em 19 de março de 1875, no dia de São José, fundou a congregação em Rivalba, na Itália. O instituto completou 150 anos na última quarta-feira (19).





Produção em alta





A FOLHA conheceu o local de produção, que fica na casa que é a sede do instituto em Londrina. São dois ambientes distintos para a produção dos pequenos pães. A mistura é feita com farinha e água e assada em uma temperatura elevada em prensas térmicas, onde fica por alguns segundos até que se forme um disco. Logo depois, é impresso o símbolo religioso. Ainda nesse ambiente, as bordas são aparadas. O disco é cortado em outro ambiente, onde se transforma em dezenas de hóstias. A produção é feita em várias medidas, tanto para os fieis quanto para os sacerdotes, que consomem hóstias maiores. São mais de 200 mil hóstias por dia, que são embaladas e enviadas por transportadoras para várias cidades.