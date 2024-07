FIML: Trio Iroko leva a diversidade da música latina ao Teatro Ouro Verde

O trio é formado por três músicos de diferentes países da América Latina: Elodie Bouny, violonista, de ascendência boliviana, nascida na Venezuela e criada em Paris; Carla Rincón, violinista, venezuelana que vive no Brasil; e Marcelo Caldi, acordeonista brasileiro.





O encontro no Brasil proporcionou uma mistura de gêneros latino-americanos, com fortes e evidentes raízes dos lugares onde viveram e percorreram, unindo a música erudita às formas populares como valsa, milonga e rumba.

Com arranjos próprios e uma atmosfera multissensorial, o espetáculo promete ser uma viagem pela América Latina, colocando a bordo até mesmo aqueles que não são familiarizados com os ritmos desenvolvidos pelo trio. Neste itinerário, do México à Argentina, os músicos exploram todas as possibilidades sonoras que os instrumentos oferecem, tanto individualmente quanto em conjunto.





“Nosso som é um som de orquestra. Nós temos dois instrumentos harmônicos e melódicos, obviamente, como a sanfona e o violão e ainda temos um violino, então a diversidade harmônica e melódica que temos é infinita”, garantiu a violinista Carla Rincón, em entrevista à FOLHA.

O espetáculo de 60 minutos ganha força também com o videocenário da apresentação, que estabelece diálogo entre cultura e identidade e a relação das pessoas com o lugar.





